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TRAIL

La VIII Quedada Icnitasrunner congrega a 100 participantes

En las pruebas de carrera los vencedores fueron César García y Eduardo Borobio

Un momento de la salida de la prueba.

Un momento de la salida de la prueba.HDS

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La localidad de Santa Cruz de Yaguas ha acogido este sábado la VIII Quedada Icnitasrunner, un evento deportivo y familiar que invita a descubrir la riqueza natural y paleontológica de la zona y que ha contado con la presencia de unos 100 asistentes.

La cita tiene dos rutas diferentes de 9 y 21 kilómetros que los participantes pueden realizar caminando o corriendo. En esta segunda modalidad competitiva tomaron parte varios corredores. En la distancia de 21 kilómetros, con un desnivel de 565 metros, el vencedor fue César García con un tiempo 2h.10, seguido de Rafel Muñoz y Patricia García. Ya en la distancia de nueve kilómetros el primero en cruzar la meta fue Eduardo Borobio 1h.15, seguido de Álvaro Borobio y Pablo García.

Varios participantes en el momento de la salida de la marcha.

Varios participantes en el momento de la salida de la marcha.HDS

Tras la celebración de la marcha y la prueba deportiva, tuvo lugar la celebración de una comida de hermandad así como el sorteo de diferentes regalos entre los participantes. 

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