¡Un color, una pasión! el lema de la campaña del abonados del BM Soria

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria trabaja en la temporada 26-27 y bajo el lema ‘¡Un color, una pasión!’ ha lanzado la campaña de abonados de cara a arropar al equipo en una Primera División cuya competición comenzará el próximo 20 de septiembre, tal y como se dio a conocer en la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano celebrada en Orihuela.

De cara al curso en la tercera categoría del balonmano español, el club soriano mantiene congelados sus abonos de la temporada, una situación que ya se dio el curso pasado. De esta manera, son cuatro las modalidades de abono que se ofrecerá a los aficionados. El abono general para ver todos los encuentros de fase regular tendrá un coste de 75 euros. Una modalidad interesante es el abono dúo que permite sacar dos abonos por el coste de 100 euros lo que permite ir acompañado a los encuentros.

La oferta de la entidad amarilla se completa con el abono joven, para aficionados entre los 14 y los 21 años, por un coste de 45 euros. Es el mismo precio que tiene el abono para los seguidores de más de 65 años.

Los interesados en animar esta temporada al equipo que dirige Oriol Castellarnau pueden solicitar su abono en el enlace de la biografía de la cuenta de instagram de la entidad y una vez ahí pinchar en la opción de abonos.

Deportivamente la Real Federación Española de Balonmano dio a conocer que la fase regular en Primera División comenzará el próximo 20 de septiembre. La fase de ascenso de División de Honor Plata, que la disputan los dos primeros de cada grupo, tendría lugar el fin de semana del 14 al 16 de mayo de 2027. El BM Soria trabaja en estos momentos en la confección de una plantilla que esté a pleno rendimiento ese fin de semana de mayo para luchar por el ascenso.