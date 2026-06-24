El C.V. Río Duero y el C.V. Sporting aportan 16 jugadores al CESA de Lugo

Los jugadores sorianos de ambos clubes que estarán presentes en el Campeonato de España que se celebra en Lugo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El voleibol soriano volverá a estar ampliamente representado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que comenzará mañana en Lugo.

Un total de 16 jugadores y jugadoras, además del entrenador Pedro Fernández, pertenecientes a Río Duero Vóley y Río Duero Sporting, han sido convocados por las selecciones autonómicas infantiles y cadetes, tanto masculinas como femeninas, de Castilla y León para participar en una de las competiciones de base más importantes del panorama nacional.

Esta importante representación supone un reconocimiento al gran trabajo realizado durante toda la temporada y confirma el excelente momento que atraviesa la cantera del voleibol soriano.