VOLEIBOL
El C.V. Río Duero y el C.V. Sporting aportan 16 jugadores al CESA de Lugo
En el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que comienza este jueves en la capital gallega estará también presente el técnico Pedro Fernández
El voleibol soriano volverá a estar ampliamente representado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que comenzará mañana en Lugo.
Un total de 16 jugadores y jugadoras, además del entrenador Pedro Fernández, pertenecientes a Río Duero Vóley y Río Duero Sporting, han sido convocados por las selecciones autonómicas infantiles y cadetes, tanto masculinas como femeninas, de Castilla y León para participar en una de las competiciones de base más importantes del panorama nacional.
Deportes
Los benjamines del voley soriano acaban en séptima y octava posición del Nacional
Heraldo-Diario de Soria
Esta importante representación supone un reconocimiento al gran trabajo realizado durante toda la temporada y confirma el excelente momento que atraviesa la cantera del voleibol soriano.