Pantallas en Soria capital y en Camaretas para ver a España en la semifinal del Mundial ante Francia

La selección española se jugará el pase a la final del Mundial el próximo martes.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria y el de Golmayo instalarán pantallas gigantes para seguir las evoluciones de la semifinal del Mundial con España como protagonista ante Francia. El partido tendrá lugar el martes 14 de julio a partir de las 21.00 horas.

La selección española lograba la clasificación para las semifinales al eliminar a Bélgica en los cuartos de final, un encuentro que finalizó con victoria de la Roja por 2-1, con gol casi en el último suspiro de Mikel Merino.

Francia, por su parte, daba buena cuenta de Marruecos en los cuartos de final al vencer por 2-0. El combinado francés y el español pasan por ser dos de los claros favoritos para conquistar el Mundial.

La final del Campeonato del Mundo tendrá lugar el domingo 19 de julio y ahí quiere estar España para repetir la victoria lograda en 2010 en Sudáfrica.