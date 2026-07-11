Sergio Martín mira al Europeo máster de natación después de lograr cuatro oros en el Nacional de Logroño

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Sergio Martín Salcedo tiene entre ceja y ceja el Campeonato de Europa Máster 30 que desde el 18 al 23 de agosto se celebrará en la localidad eslovaca de Samorín, una cita en la que estarán presentes los mejores especialistas de más de 30 años del viejo continente. El soriano se desplazará a Eslovaquia con el objetivo de conseguir varias medallas en las cuatro pruebas en las que tomará la salida. El reciente Campeonato de España confirma que Martín Salcedo está en un momento dulce de forma.

El Nacional de Logroño celebrado a principios de este mes fue un test importante para Sergio Martín de cara a la cita estrella de este verano que no es otra que el Europeo. En la capital riojana, el integrante del CD Acuático Soriano lograba nada menos que cuatro medallas de oro en las diferentes pruebas de 100 y 200 braza y 200 y 400 libres. «Me encontré muy cómodo y creo que el Campeonato de España es un buen ensayo para lo que me voy a encontrar en Eslovaquia», comentaba el soriano, quien añadía que «nadé las cuatro pruebas un segundo por encima de mejor marca, lo que significa que tengo margen de mejora de cara al mes de agosto».

Con las cuatro preseas del Campeonato de España dando más lustre a su brillante palmarés, Sergio Martín Salcedo continúa con sus exigentes entrenamientos diarios en los que la piscina y el gimnasio tienen un gran protagonismo. El reto es llegar lo mejor posible a la cita continental y revalidar los importantes éxitos alcanzados en el último Europeo.

Sobresaliente actuación de Sergio Martín en el reciente Campeonato de España.HDS

Martín Salcedo se desplazará a Eslovaquia el 16 de agosto y en el horizonte tendrá cinco disciplinas en las modalidades de braza y estilo libre. El soriano competirá en 100 y 200 braza mientras que en estilo libre las distancias serán las de 200, 400 y 800.

Sergio es el vigente campeón de Europa en los 400 y en los 800 libres y subcampeón en los 200 braza. «Iré l Europeo con la clara intención de igualar o mejorar este números de medallas. Me encuentro en un buen momento para seguir estando en el podio», señalaba un nadador que pasa por ser una de las referencias de este deporte en la categoría máster.