Juan Carlos Frechoso, presidente del CD Ajedrez Círculo Amistad Numancia: "El ajedrez ayuda a la gente que padece Alzheimer y TDAH"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Juan Carlos Frechoso es desde hace 14 años el presidente del CD Ajedrez Círculo Amistad Numancia y una de las voces autorizadas en la provincia para hablar de un deporte "minoritario" que sigue ganando adeptos a pesar de la alta "competencia". El vallisoletano, que llegó a Soria 1996, puso en valor el ajedrez como terapia y dejaba claro que "es una práctica deportiva que ayuda a la gente que padece Alzheimer y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Frechoso se refería al ajedrez como una "formación transversal" que tiene relevancia para entender mejor las matemáticas o la música. Además su deporte tiene un alto beneficio para la capacidad cognitiva de las personas porque "se aprende a pensar antes de ejecutar las cosas". Una práctica individual en la que el jugador no se puede refugiar en lo colectivo. "Lo fundamental es aprender a responsabilizarte de tus actos. En el ajedrez no puedes achacar tus errores a nada ni a nadie. Eres tú", comentaba el pucelano.

Como actividad terapéutica importantes beneficios y como ejemplo, Frechoso ponía el caso de un niño del club Círculo Amistad Numancia que "tiene el trastorno del TDAH muy acusado que hace que sea super inquieto, pero que cuando juega al ajedrez se relaja porque está pensando únicamente en el juego y en cada uno de los movimientos. Sentarse a jugar al ajedrez le viene fenomenal". También apuntaba al Alzheimer y a los beneficios del ajedrez para "retrasar" la enfermedad.

Es evidente que otros deportes tienen más tirón entre los jóvenes y de ello es consciente un Juan Carlos Frechoso al afirmar que "cuesta captar a los chicos porque la competencia es grande". Sin embargo desde el club están contentos con las cifras de socios ya que entre ellos cuentan con 46 jugadores de categoría infantil (considerados los que son menores de edad). "Una cifra que va subiendo poco a poco y en este sentido estamos contentos. Cada año nos vienen al club 4 o 5 jugadores más", señala el presidente.

Para desarrollar el ajedrez entre la juventud también aparecen ídolos como el chaval argentino Faustino Oro, quien a sus doce años de edad es Maestro FIFE. El sueco Magnus Carlsen también tomó el relevo de leyendas como fueron los soviéticos Garry Kasparov y Anatoly Karpov.

En adultos la cifra alcanza la treintena y el decano en Soria es Félix Beltrán, quien a sus 82 años de edad es el vigente subcampeón provincial. Marcelo García es otro de los veteranos que sigue jugando a un gran nivel los diferentes torneos que se organizan.

La cantera viene pegando fuerte con promesas que poco apoco van siendo una realidad como es el caso de Álvaro García, cuarto este 2026 de Castilla y León en la categoría sub 14. En sub 12 aparece Adriana Martínez como actual campeona regional, un oro que también lograba la olvegueña Ariana Cordero en sub 10. En esta categoría también sobresale Alonso García como cuarto de Castilla y León. Ya en sub 16 los nombres propios del club son Juan Alfonso Gil, Jordi Camil Guizada, Tomás Neri y Eduardo Ortega. "Los cuatro han subido mucho su nivel", apunta Frechoso.

Para potenciar y fomentar el ajedrez de base se creó el Torneo Alfoz de Soria por parte del club, una cita que este año ha cumplido su decimosegunda edición. Seis prueba por la geografía provincial desde el mes de noviembre al de mayo. Almajano, Ágreda, Golmayo, Los Rábanos, Ólvega y Soria capital vienen integrando en las últimas ediciones el itinerario del torneo. "Un circuito del que somos pioneros en Castilla y León", destaca Frechoso como impulsor del Alfoz de Soria.

El decano de los torneos en la provincia es el de San Saturio, que el próximo 3 de octubre cumplirá su edición número 50. "Es uno de los torneo más antiguos de España y este año prepararemos algo para celebrar su medio siglo de existencia", indicaba.