La Nueva Estación se corona campeona de la XXXI edición del Maratón de Fútbol Sala ‘Álvaro Aparicio’

En esta edición participaron trece equipos, repartidos en varios grupos.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ha celebrado este fin de semana la XXXI edición del Maratón de Fútbol Sala ‘Álvaro Aparicio’, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local. En esta edición participaron trece equipos, repartidos en varios grupos, lo que permitió encadenar partidos desde la tarde del sábado hasta el mediodía del domingo y mantener un ritmo competitivo constante en el polideportivo municipal. El ambiente fue especialmente destacado, con una buena respuesta de público durante toda la jornada. La presencia de Álvaro Aparicio, referente del fútbol sala nacional, añadió un valor simbólico al torneo. Aparicio siguió varios encuentros y compartió momentos con los participantes, reforzando el vínculo que la competición mantiene con su figura. En el plano deportivo, La Nueva Estación, el equipo de El Burgo, se proclamó campeona tras imponerse por 3-1 a Los Topurias, conjunto de Duruelo, en una final disputada y con ritmo. Los locales supieron aprovechar sus ocasiones y mantener el control en los momentos clave, mientras que Los Topurias firmaron un meritorio subcampeonato tras completar un torneo muy competitivo. El tercer puesto fue para Castroserna On y el cuarto para Bar El Mellizo, que también recibieron premio y completaron el cuadro de honor de esta edición.Los galardones individuales recayeron igualmente en jugadores del equipo campeón. Juan Ángel Martínez fue reconocido como máximo goleador, mientras que Jorge Andrés recibió el premio al mejor jugador del torneo, reflejando el dominio de La Nueva Estación en esta edición.El Ayuntamiento de El Burgo de Osma mantuvo el nivel de recompensas económicas y trofeos para los cuatro primeros clasificados, reforzando el atractivo del maratón para los equipos participantes y consolidando un evento que cada verano reúne a jugadores y aficionados en torno al fútbol sala.