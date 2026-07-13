El Ingenieros lleva el Touch Rugby a la provincia con una nueva jornada en Vinuesa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tras la buena acogida que tuvieron el año pasado las jornadas de puertas abiertas celebradas en Almarza y Quintana Redonda, el Ingenieros de Soria Club de Rugby continuará este verano acercando el rugby a diferentes localidades de la provincia mediante una serie de actividades de promoción que tendrán como protagonista al Touch Rugby.

La primera de estas citas tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio en el campo de La Vega, en Vinuesa, a partir de las 11.00 horas, gracias a la colaboración de la S.D. Visontium, que se suma a esta iniciativa destinada a acercar este deporte a todas aquellas personas que quieran conocerlo de una forma sencilla, divertida y accesible.

La jornada comenzará con un clínic de iniciación, en el que jugadores y jugadoras del Ingenieros de Soria introducirán a los participantes en los conceptos básicos del Touch Rugby, una modalidad sin placajes que mantiene gran parte de los principios tácticos y técnicos del rugby tradicional. Posteriormente, todos los asistentes podrán poner en práctica lo aprendido disputando diferentes partidos adaptados al nivel de cada participante.

La actividad está abierta a hombres y mujeres de cualquier edad, con independencia de su experiencia deportiva, y busca repetir el excelente ambiente vivido en anteriores ediciones, donde la diversión, el compañerismo y el aprendizaje fueron los grandes protagonistas.

Además de seguir difundiendo el rugby por la provincia y dar a conocer una disciplina que cada vez cuenta con más practicantes en Soria, estas jornadas permiten al equipo de Touch Rugby mantener la actividad durante los meses de verano, preparando el inicio de la próxima temporada sin renunciar al carácter social y abierto que siempre ha acompañado a esta modalidad.

Con esta iniciativa, el Ingenieros de Soria Club de Rugby reafirma su compromiso por seguir acercando el rugby a nuevos municipios, convencido de que el mejor modo de descubrir este deporte es entrando al campo y disfrutándolo desde el primer minuto.