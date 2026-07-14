Este pueblo de Soria organiza de nuevo la carrera en la que el premio es tu altura en torreznos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La duodécima Carrera del Torrezno llega a la provincia de Soria el domingo 2 de agosto, es decir, primer fin de semana del mes y como cada año, los sorianos tienen una cita deportiva en la Plaza Mayor de Chércoles (Soria). Los participantes se podrán inscribir a través de la página web de la organización duodécima Carrera del Torrezno 2026 y, además, recibirán un torrezno recién cocinado. El ganador y la ganadora de la carrea de 17 kilómetros obtendrá uno de los premios más deseados, su altura en torreznos.

Las inscripciones se podrán realizar desde el apartado de la página web ‘Inscripciones’ y tendrán un precio de 9 euros para participantes adultos de 17 kilómetros, 7 euros para participantes adultos de 7 kilómetros y de 5 euros para niños. Desde la organización recuerdan que el plazo de inscripción para esta edición se cerrará el 31 de julio a las 23.59 horas y que, a partir de esa hora, ningún participante podrá inscribirse.

La jornada comenzará a las 8.00 horas en el Salón de la Plaza Mayor, con la entrega de dorsales y el kit o bolsa que se le ofrecerá al corredor en esta jornada hasta las 8.30 horas cuando comenzará la circular de 17 kilómetros. A las 9.00 horas se dará la salida de la carrera de siete kilómetros desde la Plaza Mayor del pueblo y a las 10.30 horas comenzará la carrera de niños. La hora de llegada aproximada para la finalización de la carrera será a las 12.30 o 13.00 horas y a partir de ese momento se entregarán los trofeos a los tres primeros ganadores.

Además, desde la organización explican que más o menos se reparten cuatro tiras de pancetas verticales a los ganadores tanto de la categoría femenina como de la categoría masculina. Además, añaden que por lo general reparten dos metros de torreznos por altura.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de este enlace.