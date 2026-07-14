Atletismo
Este pueblo de Soria organiza de nuevo la carrera en la que el premio es tu altura en torreznos
La duodécima edición de la Carrera del Torrezno llega a Chércoles (Soria) este domingo 2 de agosto
La duodécima Carrera del Torrezno llega a la provincia de Soria el domingo 2 de agosto, es decir, primer fin de semana del mes y como cada año, los sorianos tienen una cita deportiva en la Plaza Mayor de Chércoles (Soria). Los participantes se podrán inscribir a través de la página web de la organización duodécima Carrera del Torrezno 2026 y, además, recibirán un torrezno recién cocinado. El ganador y la ganadora de la carrea de 17 kilómetros obtendrá uno de los premios más deseados, su altura en torreznos.
Deportes
EN 2025 | La carrera de un pueblo de Soria que premia con la altura en torreznos, en fotos
Gonzalo Monteseguro
Las inscripciones se podrán realizar desde el apartado de la página web ‘Inscripciones’ y tendrán un precio de 9 euros para participantes adultos de 17 kilómetros, 7 euros para participantes adultos de 7 kilómetros y de 5 euros para niños. Desde la organización recuerdan que el plazo de inscripción para esta edición se cerrará el 31 de julio a las 23.59 horas y que, a partir de esa hora, ningún participante podrá inscribirse.
La jornada comenzará a las 8.00 horas en el Salón de la Plaza Mayor, con la entrega de dorsales y el kit o bolsa que se le ofrecerá al corredor en esta jornada hasta las 8.30 horas cuando comenzará la circular de 17 kilómetros. A las 9.00 horas se dará la salida de la carrera de siete kilómetros desde la Plaza Mayor del pueblo y a las 10.30 horas comenzará la carrera de niños. La hora de llegada aproximada para la finalización de la carrera será a las 12.30 o 13.00 horas y a partir de ese momento se entregarán los trofeos a los tres primeros ganadores.
Además, desde la organización explican que más o menos se reparten cuatro tiras de pancetas verticales a los ganadores tanto de la categoría femenina como de la categoría masculina. Además, añaden que por lo general reparten dos metros de torreznos por altura.
Las inscripciones se pueden formalizar a través de este enlace.