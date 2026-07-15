La promesa del ciclismo soriano Antonio González sigue sin entrenar por una tendinitis en la rodilla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Después de un 2025 más que brillante jalonado a base de buenos resultados, Antonio González, una de las promesas del ciclismo soriano, no está teniendo un buen 2026 debido a una latosa tendinitis en su rodilla derecha. Desde el mes de febrero lleva "parado" y para el próximo otoño espera retomar los entrenamientos pensando ya en la siguiente temporada. El ciclista de El Royo reconoce que este periodo de inactividad se le está "haciendo largo", aunque mantiene el optimismo con la intención de volver más fuerte.

Antonio González completaba un 2025 con unos notables resultados y, además de una veintena de top 10 en diferentes pruebas tanto nacionales como internacionales, entre sus logros más importantes destacaban las dos victorias en el Trofeo Euskaldun, dos segundos puestos en la Vuelta a Galicia y cuarto clasificado en la general, y la quinta plaza en el Campeonato de España de contrarreloj.

Un año muy fructífero que invitaba a pensar que 2026 podía ser mejor. Pero en el deporte a veces dos más dos no son cuatro y a Antonio González se le cruzó en su trayectoria una inoportuna lesión que le ha mantenido en el dique seco desde finales de invierno. El soriano ha intentado volver a los entrenamientos, pero las molestias le impedían tener un buen rendimiento. Por ello ha decidido parar completamente "e intentar recuperarme al cien por cien".

Antonio González firmaba en enero por El Cortizo de la localidad gallega de Padrón procedente del filial del Caja Rural, equipo al que se unió en la última campaña tras la desaparición del Polti-Kometa sub-23, club en el que había militado desde categoría júnior. En las filas del Caja Rural Alea, González se adjudicó en 2025 la Antzuola Saria y la Ataun San Martin Proba, ambas del Torneo Lehendakari.

Además, fue uno de los protagonistas de la pasada Volta a Galicia en la que terminó cuarto de la general después de lograr sendos segundos puestos en la contrarreloj inaugural de Ribadumia y en la etapa reina de Barreiros.

El soriano también acumula experiencia en carreras internacionales de su categoría como el Giro Next, el de Lombardía, el del Valle D’Aosta o la Ronde de l’Isard, siendo convocado asimismo con la Selección Española sub-23 para disputar la última edición de la Vuelta a Murcia.