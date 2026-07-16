Doble top 10 de Daniel Berná y Raúl Pascual en el Circuito de Madrid de Profesionales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná y Raúl Pascual firmaron una destacada actuación en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales disputada este lunes en el Real Club de Campo Villa de Madrid. Los dos jugadores del Club de Golf Soria concluyeron entre los diez primeros de una competición celebrada bajo la modalidad Medal Play Scratch e incluida en el 25º Circuito de Madrid de Profesionales.

Berná completó el recorrido con una tarjeta de 68 golpes, 3 bajo par, que le situó en la cuarta posición final. El soriano, actual líder del ranking de la Orden de Mérito del circuito madrileño, se quedó a solo dos impactos del primer puesto y a uno de la segunda plaza.

El jugador del Club de Golf Soria inició su vuelta en el hoyo 6 y sumó siete birdies a lo largo del recorrido. Berná comenzó con un birdie y, después de cometer un doble bogey en el 7, reaccionó de inmediato con dos nuevos birdies consecutivos en los hoyos 8 y 9. También restó golpes en el 14, el 15, el 17 y el 3, mientras que cometió bogey en el 12 y en el 5.

Berná comentaba que “jugué de hierros y de green muy bien, y en el drive, que es mi mejor palo, esta semana no funcionó y penalicé bastante”. El jugador soriano añadía que, “al final, me comí un doble bogey con una bola perdida al borde de la calle y dos bogeys porque no podía tirar a green de segundo golpe por estar bloqueado con árboles, pero bueno, jugué muy bien los hierros”.

Raúl Pascual, por su parte, firmó 69 golpes, 2 bajo par, y terminó en la séptima posición. Su inicio resultó especialmente brillante, ya que comenzó el recorrido por el hoyo 3 y enlazó tres birdies consecutivos en sus tres primeros hoyos. Pascual añadió otros dos birdies en los hoyos 7 y 10. Tras cometer bogey en el 6, el 11 y el 12, completó sus últimos ocho hoyos al par para asegurar una nueva clasificación entre los diez mejores del circuito.

Pascual se mostraba satisfecho con su actuación en el torneo: “He empezado con 3 birdies seguidos y luego me he puesto -4 en 8, y aunque después he hecho algún bogey, he aguantado bien y he acabado -2”, explicaba el soriano, que elogiaba la espectacularidad del campo madrileño. Pascual se emplazaba a “seguir buscando birdies en días en que, como el de hoy, estoy arriba”.

La prueba supuso el regreso de ambos a la competición individual del circuito madrileño una semana después del Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales, en el que Berná y Pascual formaron pareja y finalizaron en la undécima posición. El próximo lunes, 20 de julio, ambos retomarán el circuito madrileño con la celebración de la prueba de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, en San Sebastián de los Reyes.