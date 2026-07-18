Pantallas gigantes para ver la madre de todos los partidos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Ayuntamientos de Soria y Golmayo mantendrán sus pantallas gigantes para que los aficionados al fútbol puedan ver este domingo la madre de todos los partidos, el encuentro de la final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que enfrenta a España y Argentina.

En el caso de la capital, como ya ocurriera en semifinales, esa pantalla gigantes para animar a la selección española estará ubicada en la Plaza Mayor, punto de reunión de los aficionados durante los grandes compromisos deportivos del combinado nacional. En el caso de Golmayo, como ha ocurrido desde la ronda de octavos, la pantalla gigante estará ubicada en las multipistas deportivas de Camaretas, junto a las piscinas.

Ambos escenarios son un buen punto de encuentro para aficionados españoles y argentinos para compartir y disfrutar del ambiente y la emoción que supone presenciar el evento deportivo más importante del planeta. La final entre España y Argentina comienza a las 21.00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El espectáculo de clausura del torneo arrancará en ese mismos escenario hora y media antes del inicio del encuentro (19.30 horas). En la final, el combinado que dirige Luis de la Fuente buscará la segunda estrella que acreditaría a España como campeona del Mundo en dos ocasiones mientras que el grupo que dirige Lionel Scaloni, vigente campeón, busca su cuarto título mundial.