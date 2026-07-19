El VII Torneo Futsal Fem se va a Madrid

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El VII Torneo Futsal Fem celebrado durante el fin de semana en el pabellón del San Andrés viaja a Madrid. El equipo de Las Morochitas, que en la edición del año pasado finalizó en cuarta posición, se alzó con el trofeo tras imponerse en la final a Mímica Caipirinha en la tanda de penaltis.

La final del torneo entre ambos equipos no dejó indiferente al nutrido grupo de aficionados que se dio cita en el recinto deportivo soriano. Una final de mucha calidad y, sobre todo, muy igualada como lo demuestra el hecho que el encuentro finalizar con empate a un gol, que el marcador no se moviera en la prórroga y que las ganadoras se impusieran finalmente por 5-4 a su rival desde la tanda de penaltis.

Con la entrega de premios se ponía el broche final a un torneo femenino que se va asentando en el calendario estival soriano. «El torneo se ha desarrollado con normalidad, las asistentes, jugadoras y público, se han ido muy contentas», señala Raquel Rioja, una de las organizadoras.

El VII Torneo Futsal Fem se ha celebrado durante todo el fin de semana y en el mismo han participado unas 150 jugadoras repartidas en 12 equipos llegados de diferentes puntos de la geografía española.