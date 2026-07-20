Una plata para los atletas que entrenan en el Caep Soria en el Nacional Sub20

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Albacete reunió a los mejores atletas sub-20 del panorama nacional, con más de 830 participantes compitiendo durante el fin de semana. De los atletas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria y que fueron a la cita, el mejor resultado lo consiguió Alejandro Núñez Barrios, quien subió al pódium en el 400.

El atleta del Atlético Málaga fue primero en su serie de clasificación con un tiempo de 47.58. Ya en la final conseguía el segundo puesto con una marca de 47.11, mejor marca personal en la distancia. El título de campeón de España en la distancia era para Pablo Rojo Castaño con un tiempo de 46.82.

Entre otros atletas que entrenan en las instalaciones sorianas se encontraba Miguel Gutiérrez Rodríguez quien participó en la prueba de los 110 vallas. El velocista se clasificaba para semifinales tras ser segundo en una de las rondas de clasificación pero era sexto en la misma con un tiempo de 14.68 y no entraba en la final. En la final de pértiga compitió Álex Rodríguez González, Atlético Badajoz, quien finalizaba sexto en el concurso con un mejor salto de 1,99.