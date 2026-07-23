AUTOMOVILISMO
El sábado se celebra el IV Slalom Borobiastruz con la presencia de 15 pilotos
Organizado por la Escudería Bnno Racing, arranca a las 16.00 horas
La Escudería Bnno Racing celebra este sábado una nueva prueba automovilística. Se trata del IV Slalom Borobiastruz, una cita con la que quemar rueda en el periodo estival y en la que se esperan unos 15 participantes en la localidad de Borobia.
La jornada arrancará a las 11.00 horas con la verificaciones técnicas en restaurante El Rincón. A partir de las 16.00 horas tendrán lugar las dos mangas de entrenamiento y una vez finalizados los mismos arrancará la competición. Los participantes darán dos pasadas al circuito semiurbano de apenas dos kilómetros, un circuito técnico.
Deportes
Cobas y Fernández se imponen en la III Subida a Castroviejo
Heraldo-Diario de Soria