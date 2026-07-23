El sábado se celebra el IV Slalom Borobiastruz con la presencia de 15 pilotos

Uno de los coches participantes en el slalom celebrado en Borobia en ediciones anteriores.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escudería Bnno Racing celebra este sábado una nueva prueba automovilística. Se trata del IV Slalom Borobiastruz, una cita con la que quemar rueda en el periodo estival y en la que se esperan unos 15 participantes en la localidad de Borobia.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la verificaciones técnicas en restaurante El Rincón. A partir de las 16.00 horas tendrán lugar las dos mangas de entrenamiento y una vez finalizados los mismos arrancará la competición. Los participantes darán dos pasadas al circuito semiurbano de apenas dos kilómetros, un circuito técnico.