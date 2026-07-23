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AUTOMOVILISMO

El sábado se celebra el IV Slalom Borobiastruz con la presencia de 15 pilotos

Organizado por la Escudería Bnno Racing, arranca a las 16.00 horas

Uno de los coches participantes en el slalom celebrado en Borobia en ediciones anteriores.

Uno de los coches participantes en el slalom celebrado en Borobia en ediciones anteriores.HDS

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La Escudería Bnno Racing celebra este sábado una nueva prueba automovilística. Se trata del IV Slalom Borobiastruz, una cita con la que quemar rueda en el periodo estival y en la que se esperan unos 15 participantes en la localidad de Borobia. 

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la verificaciones técnicas en restaurante El Rincón. A partir de las 16.00 horas tendrán lugar las dos mangas de entrenamiento y una vez finalizados los mismos arrancará la competición. Los participantes darán dos pasadas al circuito semiurbano de apenas dos kilómetros, un circuito técnico. 

Cartel de la prueba que se celebra el Borovia este sábado.

Cartel de la prueba que se celebra el Borovia este sábado.HDS

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