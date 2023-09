El fútbol vuelve a Los Pajaritos con un Numancia que busca curar heridas

Félix Tello Soria

La derrota y la mala imagen de Segovia se tienen que quedar en un mero accidente para el C.D. Numancia, que este domingo ante el Montijo (12.00 horas) está obligado a ganar y también a ofrecer buenas sensaciones ante su afición. El cuadro extremeño, que perdía en la primera jornada y que tiene como único objetivo la permanencia, llega al Municipal de Los Pajaritos como ese rival propicio para pagar los platos rotos, aunque las confianzas siempre son malas consejeras y los de Javi Moreno tienen que poner los cinco sentidos para sumar el primer triunfo del curso.

En La Albuera se vio a un Numancia timorato que erró en las dos áreas y que facilitó las cosas a una Gimnástica Segoviana que haciendo lo justo se llevaba los tres puntos en juego. Un batacazo que no entraba en los planes de los numantinos y que dejó muchas dudas entre los seguidores.

La afición del Numancia está ávida de alegrías después de las últimas temporadas en las que los sinsabores han sido los protagonistas. En la memoria más reciente de los rojillos está el pasado 28 de mayo cuando se consumó el descenso al perder con el Cornellá y para empezar a saldar cuentas lo más gratificante sería una victoria en la matinal del domingo.

El fortín de Los Pajaritos tiene que comenzar a construirse desde el principio de la Liga y para ello los tres puntos son vitales para empezar a ilusionarse. El Numancia parte con el cartel de favorito en este Grupo V y lo tiene que comenzar a demostrar en esta primera comparecencia en el municipal.

En lo que respecta al posible once inicial, Javi Moreno podría introducir varios cambios en relación a la primera jornada. Y es que el rendimiento no fue el deseado ni en el primer partido de Liga ni tampoco en la Copa Federación a pesar de conseguir la clasificación. Un nombre está asegurado en el equipo titular y es el del canterano David Sanz. Una variante que puede que no sea la única en el estreno en Soria.