Javier Moreno Valera (10 de septiembre de 1974. Silla, Valencia).

Pregunta.- Regresa a Soria 25 años después.

Respuesta.- Sí.

P.- ¿Qué recuerdos tiene de su primera etapa?

R.- Tengo buenos recuerdos. Fue un año muy bonito donde conseguimos el ascenso a Primera División, la primera vez que ascendía el Numancia a Primera, y me acuerdo muy bien del vestuario que teníamos. Nos llevábamos todos muy bien. Dentro de lo normal, hicimos algo grandioso.

P.- ¿En qué ha cambiado Javi Moreno en este cuart0 de siglo?

R.- Soy un poco más adulto que cuando tenía 24-25 años. Tengo familia, que antes no la tenía, ahora piensas más las cosas y no haces tantas locuras como cuando eres joven. Pero sigo siendo la misma persona que era antes.

P.- Tiene tres hijos.

R.- Un chico de 21 años, uno de 5 y otro de 2 añitos.

P.- ¿Ha cambiado mucho Soria?

R.- A nivel de infraestructura en el club han avanzado mucho, muy importante lo que han hecho en la Ciudad Deportiva y las mejoras en el propio estadio. Y en cuanto a la ciudad creo que es más grande que cuando estaba yo aquí, la amplitud de edificios nuevos, el centro lo han hecho todo más peatonal, para poder pasear con la familia. La verdad es que sí ha cambiado para mejor. Parques muy grandes, zonas verdes muy bonitas. En eso sí ha mejorado.

P.- ¿Y los sorianos?

R.- De los que estaban en mi época en el Numancia que siguen estando, son las mismas personas. Da gusto trabajar con ellos, muy agradables, todo muy fácil. Intentan ayudar, y eso es lo importante. Muy a gusto.

P.- Aquí tiene muy buenos amigos.

R.- Sí, claro. Aunque es verdad que mi mejor amigo (Antonio Jerez Bustos) murió hace unos meses. Sí tengo buenos amigos de mi época. Guardo buenos recuerdos.

P.- Se encuentra a gusto en Soria.

R.- Sí, sí. Es una ciudad muy tranquila, muy limpia, la gente muy educada. Lo que me esperaba. Cuando vine aquí hace 25 años me encontré gente espléndida, ahora he vuelto y estoy encantado.

P.- ¿Cómo se define?

R.- Me considero una persona muy sencilla. Muy exigente conmigo mismo, sobre todo a nivel de fútbol. Me gusta ganar a todo. Pero al mismo tiempo me considero una persona muy tranquila, y sobre todo muy cercana.

P.- ¿Por qué se hizo entrenador?

R.- Cuando dejé de jugar al fútbol estuve dos años muy tranquilo, para disfrutar, viajar, estar con la familia. A raíz de esos dos años me enganché como entrenador, porque yo como jugador notaba que era una cosa que me gustaba. Siempre me ha gustado hacer piña en el vestuario, y eso es lo que intento hacer ahora como entrenador.

P.- Debutó en el Utiel. Equipo en el que jugó su padre y su abuelo.

R.- En Tercera División. Cogí el equipo a 12 puntos del descenso, quedaba una vuelta y nos salvamos en la última jornada.

P.- ¿Qué valora más en la vida?

R.- La familia. Cuando dejas de jugar al fútbol te das cuenta de que hay mucha más vida. Lo que te queda es la familia y la salud. Primero salud, y luego la familia.

P.- ¿Otras aficiones?

R.- Me gusta todo tipo de deporte que sea de competición.

P.- Es de redes sociales.

R.- No es mi fuerte. Sí las sigo y las miro, pero tampoco hago mucho hincapié en ellas.

P.- Le apodaron El Búfalo.

R.- En mi época de jugador.

P.- ¿En qué rincón de Soria se perdería Javi Moreno?

R.- Me gusta mucho San Saturio. Siempre que he venido a Soria me he ido a visitar a San Saturio. Me gusta pasear por allí, por el río.

P.- ¿Y qué le pide al Santo?

R.- Lo que prima es la salud. Sin salud no hay nada. Salud para todos los míos. Y luego que ganemos, que hagamos un buen año. Dentro de lo que él pueda, que nos eché una mano en todo esto.