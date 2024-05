Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, señaló en rueda de prensa previa encuentro del domingo ante el Cacereño que solo piensa en «ganar», el encuentro ya que no cabe otra cosa para no depender de otros resultados. El máximo responsable del banquillo soriano augura un encuentro «difícil», con posibles alternativas en función del resultado y de lo que ocurra en otros campos. Ha reconocido que sus jugadores no necesitan motivación para afrontar el encuentro ya que «saben los que nos jugamos».

Javi Moreno ha comparecido ante los medios en el penúltimo entrenamiento que, se desea, sea de la temporada para preparara el decisivo encuentro ante el Cacereño. El técnico ha admitido que el objetivo del equipo no es otro que ganar para no depender de otros resultados y por esa razón tampoco quiere pensar en lo que pueda haber después en caso de lograr la victoria. : «No cabe otra cosa que no sea ganar. Vamos a hacer todo lo posible por ganar el partido y así no tenemos que mirar hacía ningún lado. Nuestro objetivo es ese, intentar ganar y depender de nosotros de nadie más. Solo pienso en ganar, cuando acabe ya valoraremos todo lo demás».

Eso sí el preparador rojillo ha advertido que lograr la victoria ante el Cacereño no será fácil. Ningún partido lo es y menos ante un rival que, si bien no depende de él mismo, apura sus opciones de estar la próxima temporada en Copa del Rey: «Veo un partido más de la categoría, un partido muy cerrado, muy difícil, muy complicado que se va a definir por detalles y esperamos que nosotros hagamos las cosas bien. El Cacereño es un equipo que en esta segunda vuelta ha perdido muy pocos partidos, desde enero no han perdido en su campo y eso quiere decir que es un buen equipo. Es un rival que en años anteriores siempre ha estado en play off y no normal es que hubiera estado ahí peleando con nosotros. Por lo que sea no es así y va a ser un partido difícil, un partido más de la categoría».

«El Cacereño va a hacer todo lo posible por ganar, es su último partido en casa y, seguramente, querrán ganar para despedirse de una victoria y tener opciones de entrar en Copa del Rey, aunque no dependa de ellos. Va a ser un partido disputado, sabiendo lo que pasa en otros campos, va a haber momentos del partido donde quizás vas a tener que acelerar o frenarte. Van a haber tantas situaciones en menos de dos horas que vamos a ver qué es lo que pasa», añadió el técnico quien añadió que la última jornada va a ser difícil para todos, también para Segoviana y Sanse.

Javi Moreno, que calificó como «digno de admiración», la movilización de la afición rojilla para apoyar al equipo en el Príncipe Felipe de Cáceres, explicó que cada club tiene sus necesidades y reconoció que la motivación de jugar por ser campeón y lograr el ascenso es mucho mejor que la de disputar Copa del Rey. Aseguró que la presión que puedan tener los jugadores por lo que hay en juego es «difícil de gestionar», ya que cada futbolista vive la situación de manera diferente. En este sentido aseguró que en su plantilla no iba a faltar motivación que ya que todos saben lo que se están jugando: «No hace falta motivar. Mas motivación que el ser campeón...no hay que decirle nada al jugador, ya sabe lo que nos estamos jugando. Lo que hay que transmitir es tranquilidad y que sean serios».

El preparador ha reconocido que a medida que ha ido transcurriendo la semana ha ido ganando en tranquilidad hasta el punto de tener ganas de que «llegue el domingo», para afrontar el encuentro. Esa tranquilidad ha estado latente durante la semana de trabajo «sabiendo que si ganamos somos campeones», y no obviando la ilusión que hay en la calle ante esa posibilidad.

El Numancia tiene 60 puntos y los rivales 58 por lo que la temporada va a finalizar en los puntos que venía señalando el técnico rojillo. Al respecto, Javi Moreno ha señalado que va a cumplir 50 años y ha vivido «muchas situaciones», similares. «Es un grupo muy igualado e iba a ser muy difícil para todos y así ha sido. En casi todos los grupo han hecho 70 puntos y en el nuestro el que más haga, ojalá seamos nosotros, va a hacer 63», ha concluido.

La plantilla del Numancia tiene este sábado una última sesión de entrenamiento y a las 12.00 horas emprende viaje hacia Cáceres para dormir en la capital extremeña antes de afrontar el compromiso del domingo.