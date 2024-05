"Estas finales no las ganan los mejores equipos ni los mejores jugadores"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Una final por el ascenso a doble partido es la que tiene el C.D. Numancia ante el Yeclano y Javi Moreno apela a "la honradez, al trabajo y al sacrificio" para regresar a Primera Federación dentro de dos fines de semana. El entrenador rojillo tiene muy claro que este tipo de eliminatorias "no las ganas los mejores equipo ni los mejores jugadores". Una declaración de intenciones de lo que les pide a los suyos a partir de este domingo en el encuentro de ida que tendrá lugar en Los Pajaritos a partir de las 18.00 horas.

"El equipo llega bien para este primer enfrentamiento ante el Yeclano. Sólo tenemos la baja por sanción de Asier Grande". Estas eran las primeras palabras del míster a la hora de referirse al compromiso de este fin de semana en el que el Numancia tratará de conseguir un buen resultado de cara al duelo de la vuelta en la localidad murciana.

Cualquier victoria en Los Pajaritos ante los murcianos sería un marcador positivo para afrontar la vuelta dentro de una semana. "Tenemos que ganar aquí y nuestra idea es ir a ganar donde sea", comentaba Javi Moreno en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El de Silla reconocía que el Yeclano, avalado por ser segundo en la Liga regular ante la tercera plaza del Numancia, tiene "una pequeña ventaja" ya que le vale el empate para ascender. Esta situación ventajosa para los murcianos hace "nos tengamos que exponer más que ellos".

Javi Moreno, que hace un año ya vivió con el Tarazona la final por el ascenso ante el Navalcarnero, tiene experiencia en este tipo de compromisos decisivos y por ello sabe que el objetivo no siempre lo logran los mejores. "Este tipo de eliminatorias no las ganan los mejores equipos ni los mejores jugadores. Las ganan el equipo más honrado, el más trabajador y el más sacrificado". Un Numancia solidario como el del pasado fin de semana ante el Utebo en el que no dio opciones a su rival en las semifinales.

El preparador valenciano analizaba al Yeclano e indicaba que es un rival "muy intenso y solidario en las ayudas. Es una piña y a balón parado es muy peligroso". Una estrategia en la que el Numancia también tiene un gran potencial. "Será un partido parejo en todo".

El míster rojillo también se refería a su temporada hace más de 20 años defendiendo los colores del conjunto de Yecla: "Tengo muchos recuerdos y muy buenos porque allí me dieron la oportunidad de ser futbolista. Le tengo mucho cariño al Yeclano y siempre presumo de haber jugado allí".

En el plano más deportivo, Javi Moreno fue preguntado por si estaba preocupado por las dos tarjetas que acumula Moustapha, a una sólo de cumplir sanción, y el míster era reacio a pronunciarse. Eso sí dejaba claro que el senegalés va a jugar el domingo y que es un mimbre fundamental en sus planes.

Por último, Javi Moreno volvía a destacar a la afición numantina y al hecho de que vaya a ser una pieza básica para viajar con un buen resultado a Yecla. "Es de agradecer el apoyo de nuestra gente".