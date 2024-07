Aitor Seguín, la joya de la cantera de Lezama con mala suerte con las lesiones

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Aitor Seguín se convierte en el primer fichaje del C.D. Numancia para la temporada 2024-2025 y de esta forma se une a la nómina de los efectivos rojillos renovados de la pasada campaña. Seguín es un extremo izquierdo de 29 años de edad formado en la cantera de Lezama del Athletic de Bilbao y que el curso pasado defendió los colores de la UD Logroñés en Segunda Federación. Un canterano bilbaíno con gran proyección que en 2016 sufría una grave lesión de rodilla que le impidió continuar con su trayectoria ascendente.

El nuevo futbolista numantino tiene amplia experiencia en Primera y Segunda RFEF, incluso Segunda A, pues ha jugado en Real Unión, Barakaldo, Bilbao Athletic y Baskonia. La temporada pasada defendió los colores de la U. D. Logroñés, equipo entrenado por el ex numantino Diego Martínez con el que se quedaba a un paso del ascenso a Primera Federación. Lo riojanos eran apeados del ascenso en la final contra el Marbella en lo que fue un camino muy parecido al del Numancia, que se veía privado de subir Primera Federación en el último partido de Liga ante el Yeclano. Seguín anotaba cinco goles y daba cinco asistencias en los 38 partidos que disputó, en los que sólo en 16 fue titular en el costado izquierdo.

La pasada semana se daba a conocer la no continuidad de Aitor Seguín en las filas de la UD Logroñés y en la prensa riojana se valoraba la participación del ya numantino en Las Gaunas: «Resultó importante el papel de Aitor Seguín, que disputó dieciséis encuentros como titular en la posición de extremo izquierda. Con altibajos durante la campaña. Tuvo minutos en el play off de ascenso, aunque no pudo marcar diferencias». A Seguín se le definía como uno de los jugadores «más talentosos de la plantilla», pero no rindió «como se esperaba».

Seguín fue una gran promesa de Lezama. Ascendió con el Bilbao Athletic a Segunda División y jugó un año en esa categoría de plata. Una grave lesión de rodilla frenó su progresión, estuvo mucho tiempo sin jugar. Nacido en Éibar, el extremo izquierdo vivió lo más amargo del fútbol en abril de 2016 en forma de lesión. Cuando era el décimo jugador más utilizado por Cuco Ziganda con 1.569 minutos distribuidos en 28 partidos en el Bilbao Atlhetic en Segunda Federación, se lesionó de gravedad en la rodilla derecha durante un entrenamiento. En su primera campaña como jugador de la categoría de plata (2015-16) logró tres goles ante Mallorca, Huesca y Oviedo que supusieron tres victorias.

El 28 de enero de 2017 volvió a jugar un partido oficial con el Bilbao Athletic, en Lasesarre, ante el Barakaldo después de nueve meses de lesión, llegando a jugar seis encuentros más antes del término de la temporada. En los siguientes dos años los problemas de rodilla no remitieron, jugando únicamente dos partidos al inicio de la temporada 2017-18. En enero de 2020, ya recuperado, fue cedido al Barakaldo donde disputó siete encuentros. Esta cesión fue ampliada por una temporada más. Tras una gran campaña en el Barakaldo, en la que anotó siete tantos, el Athletic de Bilbao anunció que no renovaría su contrato y se incorporó por dos temporadas al Real Unión.