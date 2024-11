El entrenador del Numancia achaca a varios factores el bajón de juego del equipo

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha sido hoy franco al reconocer que son varios los factores por los que la imagen del equipo y los resultados se han resentido en las últimas dos jornadas, en especial en el último compromiso liguero en Torrelavega. El máximo responsable del banquillo numantino significó que se trabaja para ser el equipo de comienzo de temporada, ese equipo "fiable" y que "ilusionaba". Sobre el rival de este domingo, el Rayo Cantabria, apuntó que llega en un "gran momento", no escondiendo que en el Racing de Santander se están haciendo las cosas "muy bien".

Si algo destaca la personalidad de Aitor Calle, a parte de tener el vozarrón de un actor de cine, es su sinceridad. Después de sumar un punto de seis posibles, de encajar la primera derrota el pasado fin de semana en un partido en el que se tiró a puerta por primera vez en el minuto 79, el preparador numantino no ha escondido este mediodía que se trabaja en recuperar sensaciones ya que varios factores han afectado en esos encuentros a la imagen y rendimiento de un equipo cuya trayectoria hasta la fecha "todos hubiéramos firmado" antes del inicio de temporada: "Entran muchos factores, está lo emocional, el momento de la temporada, están los rivales, los momentos de forma. Hay muchas cosas que entran en juego y por eso este deporte que es tan bonito es también tan complicado. Como digo siempre esto son retos, durante la temporada van a surgir dificultades y ahora tenemos que demostrar el equipo que somos, volver a hacer las cosas que hacíamos bien, lo que nos ha dado réditos y corregir los aspectos en los que ahora no estamos siendo fiables, por ejemplo, la solidez defensiva es uno de los principales aspectos que necesitamos mejorar y cambiar porque desde el partido de Copa hemos encajado en todos los partidos y eso no nos ha permitido sumar de tres en todos los partidos".

"El objetivo a cortísimo plazo que necesitamos es ser ese equipo que fuimos a principios de temporada porque demostramos que eso es lo que nos hace estar cerca de lo que queremos como cuerpo técnico mostrar a nuestra afición y nuestros jugadores. El tema es cómo, ahí es donde tenemos que llegar. Insisto en recuperar esa identidad, ese estilo que ha sido clave en el inicio, donde éramos un equipo sólido y atacábamos muy bien", añadía el responsable del banquillo soriano quien explicaba que los malos momentos son los que deben hacer al equipo crecer y no escondía que a su equipo le está faltando "cierta frescura".

El técnico rojillo, que añadía que tiene que haber "equilibrio entre defender y atacar" ya que van de la mano, reconoció que donde más tiempo está invirtiendo es en el aspecto defensivo: "Más que preocuparme, me ocupa. Estoy intentando convencer al equipo de la importancia que tiene. Lo hemos demostrado, cuando transmites al rival seguridad, que es difícil marcarte, que no cometes errores, mina al rival. El otro día entramos en una vorágine de un partido feo pero hubo un momento en que ellos dieron un paso adelante, se lo permitimos y se lo creyeron. Y de ahí viene la jugada del gol. Eso es lo que tenemos que evitar".

Calle, que reiteró que no le gusta que los rivales den la sensación de que necesitan o quieren ganar más que su equipo, explicó que su equipo se va a encontrar con rivales "muy motivados", situación que tienen que contrarrestar con ganas y experiencias sufridas.

Motivado llegará el rival del domingo, un Rayo Cantabria que acumula tres victorias consecutivas y que, como filial, es diferente a otros equipos de la categoría. Aitor Calle ha señalado sobre el filial cántabro que está en un buen momento "y no solo es que hayan ganado sus tres últimos partidos, es que han conseguido once goles a favor. En un filial que su mayor argumento es la calidad, la pegada que tienen, ahora mismos en un rival de mucha entidad y vienen en un gran momento", aseveró. El preparador vizcaíno explicó que el Racing de Santander está haciendo las cosas bien desde hace años y buen ejemplo de ello es la temporada del primer equipo en Segunda División, una trayectoria que se "contagia" a un filial con la "ilusión de dar ese pasito". Calle señaló que el Rayo tiene grandes jugadores y también un gran entrenador más allá de una racha de resultados muy ganadora.

El técnico no escondió que "quizás", a su equipo se le puedan dar mejor aquellos equipos que van a buscar los encuentros frente a aquellos que prefieren esperar atrás. Igualmente mostró su deseo su de recuperar lo antes posible a toda la plantilla ya que "es clave" y por lo tanto un aspecto a mejorar a corto plazo ya que la competencia en la plantilla hace que los jugadores ofrezcan el máximo rendimiento.

De cara al choque ante el Rayo Cantabria el técnico tiene las bajas de Gexan y Diego Royo. "Gexan fue un golpe en la zona de la rodilla, un golpe que le está dando mucha guerra. No es algo que podamos dar un parte exacto, está pendiente de evolución. Diego (Royo) también es un tema de rodilla, es una rodilla que en su día estaba operada. No son cosas de tener un diagnóstico y digamos el plazo es este, todo depende de las sensaciones del jugador", apuntó. A esta baja se une la de Góngora por la luxación de hombro y se une Fran Dorronsoro "por una rotura" muscular. El técnico tiene la duda de Jony quien tiene buenas sensaciones de unas molestias musculares a la espera de cómo se encuentre este sábado.