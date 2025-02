Aitor Calle: "Veo a la gente comprometida, con ilusión de dar pasos adelante"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha reconocido la buena imagen ofrecida por su equipo ante el Fabril si bien ha deseado que el grupo que maneja pueda ofrecer aún "una mejor versión" y reconociendo que ve al vestuario "comprometido" en dar pasos adelante. Los rojillos reciben este domingo al Llanera que realiza un buen "trabajo defensivo y que nos va a exigir mucho", tras haberse reforzado en el mercado invernal y tener buenos números en las últimas jornadas.

El equipo soriano sumó los tres puntos ante el Fabril, una victoria que vino acompañada de una imagen de equipo con oficio, bien adaptado a la categoría, con madera de líder. Cuestionado sobre si el equipo está en el mejor momento de la temporada, Aitor Calle ha deseado que se pueda dar "una mejor versión", reconociendo que su equipo era consciente de la dificultad del partido en Abegondo, una victoria que debe servir "para reafirmar que es el camino a seguir, que tenemos que crecer desde la base de ser un equipo solidario, sólido, que concede muy poco al rival".

La última victoria sentó bien en el vestuario, algo que se puso de manifiesto en las celebración que se vio en la redes sociales. Aitor Calle ha admitido que el buen ambiente y la solidaridad que hay en el grupo se trasladó al verde de Abegondo, una de las claves de la victoria en un choque que se puso cuesta arriba con un jugador menos: "Estoy contento, veo a la gente muy comprometida, con mucha ilusión de seguir dando pasos adelante y eso es fundamental para lograr el objetivo final. El otro día creo que parte de esa fortaleza que tenemos dentro (en referencia al vestuario), se mostró en el verde. El partido se complicó muchísimo y el equipo estuvo a nivel altísimo en cuanto a compromiso y solidaridad. Eso es un reflejo de lo que se vive dentro que creo que ahí estamos muy fuertes".

CD Numancia Un Numancia granítico Félix Tello

"Siempre hay margen de mejora", ha apostillado no obstante el preparador soriano tras haber analizado el choque con posterioridad y cuestionado por el nivel defensivo, explicando que lo bueno es que "en esos momentos en los que no estamos tan bien", su equipo no lo paga dejándose puntos en el camino si bien "estamos a un nivel muy alto" defensivamente hablando.

El análisis del Llanera

No dejarse punto en el camino es lo que busca el C.D. Numancia en el compromiso de este domingo ante el U.D. Llanera, equipo que llega a Soria en zona de descenso. Aitor Calle ha explicado que el equipo asturiano es diferente fuera de casa, en parte por la dimensiones del Pepe Quimarán, e igualmente por los refuerzos que ha tenido en el pasado mercado invernal: "Han tenido un mercado de invierno con bastante movimiento. Creo que son ocho salidas y siete incorporaciones, por lo tanto es un tercio de la plantilla nuevo y le sumaría otro dato importante. En las últimas cinco jornadas han conseguido diez puntos de 15, es la mitad de los puntos que han logrado hasta ahora y es un mensaje claro de que, valorando esos últimos partidos, estaría más cerca de los puestos nobles que de abajo. Han encontrado la manera de ser un equipo más equilibrado y que sufre menos en defensa. En los últimos cuatro partidos solo ha encajados dos goles y los ha recibido de penalti. Están en un punto diferente al de hace dos meses y han cambiado muchas cosas que les puede acercar a conseguir el objetivo. Hay ahora una versión del Llanera muy competitiva"

"Dentro de esa reconversión no van a renunciar a ciertas cosas que ellos forma innata las tienen. A la vez, todo lo que sea sumar en Los Pajaritos sería positivo y sí que creo que es un equipo que va a venir a hacer un trabajo defensivo que nos va a exigir muchísimo y que va a esperar su momento en determinadas fases del juego que controlan como es la estrategia o con velocidad arriba. En eso vamos tener que estar atentos porque tienen argumentos para hacernos daño", ha añadido el preparador numantino.

Para el choque ante el conjunto asturiano, Aitor Calle no puede contar con tres de los cuatro medios centros de la plantilla toda vez que Moustapha y David Sanz son baja por sanción y Christian Delgado lo es por lesión. Al respecto, el preparador bilbaíno no ha dado pistas sobre los posibles sustitutos indicando que lo importante es que el rendimiento del que juega "sea bueno", más allá de que supone una oportunidad para ver en ese puesto a jugadores que normalmente no lo hace. Calle, que no ha descartado que Carlos González es una de las posibilidades, ha reconocido el buen momento de los delanteros del equipo matizando que juega uno u otro "en función de las necesidades", y teniendo siempre presente un plan B y un plan C siendo lo bueno el tener alternativas y tener al grupo "enchufado".

Por último, el preparador numantino ha dado un pequeño repaso a la situación de la enfermería con los tocados Óscar de Frutos, Diego Royo y Christian Delgado, bajas por lesión a la espera de lo que ocurra en el último entrenamiento semanal de este sábado. Al respecto, ha explicado que ninguno está aún con el grupo si bien a Óscar de Frutos y Christian Delgado les ha visto realizar algún ejercicio sobre el césped con los readaptadores. En el caso de Christian, ha estimado un plazo de recuperación de unos 15 días aproximadamente si la evolución es favorable.