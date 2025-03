Aitor Calle: "Estoy orgulloso del equipo y de la familia numantina"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, mostró su satisfacción a la finalización del partido ante el Salamanca al considerar que su equipo había realizado un partido «completo», demostrando ser un equipo del que sentirse «orgullosos». El preparador numantino abogó por seguir trabajando «todos juntos», señalando que el mejor balance que se puede hacer es que el Numancia depende de él mismo.

«Esto es de todos y para todos, cada uno suma a su modo. Hoy (por ayer) ha sido un clarísimo ejemplo. Ha sido un partido muy completo, los primeros 15 ó 20 minutos ha sido de lo mejorcito de la temporada, hemos merecido muchísimo más y que el resultado ha sido corto. Creo que todos nos hemos sentido muy orgullosos de este equipo, hemos disfrutado en el campo, hemos tenido un buen resultado y no podemos pedir más», apuntó el técnico quien explico que igual se habían cometido errores pero que los mismos no habían costado puntos reiterando que el Numancia había sido «un equipo sólido que no ha concedido nada», y que al mismo tiempo «ha amenazado al rival», con multitud de ocasiones.

«Estoy muy orgulloso del equipo y de toda la familia numantina, de que entre todos hemos sacado el partido adelante, creo que esto nos va a hacer mucho más fuerte», añadió el preparador de los sorianos que subrayó que subrayó que el equipo estaba ahora «donde quiere estar», por lo que «dependemos de nosotros mismos», siendo eso el mayor «tesoro que podemos tener», teniendo en cuenta las jornadas que quedan por delante para finalizar la temporada.

La opinión de Rafa Dueñas

El entrenador del Salamanca UDS, Rafa Dueñas, calificó el partido como «muy competido», aunque no escondió que el Numancia fue superior a su equipo en los primeros 20 minutos. El técnico admitió que el segundo tanto local terminó por certificar la derrota de su equipo.

«Creo que ha sido un partido muy competido por parte de ambos equipos. Nos superó el Numancia en el primer tiempo, ellos atacando pelota al área muy directa son peligrosos, tenían el control del partido y nosotros aguantamos esos 20 minutos hasta que nos cae el gol. Creo que en el segundo tiempo pudimos acomodarnos mejor en la cancha, ofrecer mejor fútbol y, cuando mejor jugábamos, nos llega el penal. Ahí es donde creo que el partido termina porque, independientemente de que buscamos hacer daño, ellos se colocaron mejor, sus jugadores que transitan bien fueron peligrosos pero no nos alcanzó el tiempo», comenzó explicando el entrenador del equipo charro.

Rafael Dueñas indicó que esperaba un encuentro con dos equipos que querían ganar el partido tras los últimos resultados explicando que «dentro de esa competición, el Numancia fue más certero a la hora de ver puerta».

«El grupo es muy competido, todos los partidos se juegan al máximo y las dinámicas van surgiendo en el transcurso que pasan los partidos. Si logras estar bien situado generas esa confianza», expresó el técnico mexicano sobre la igualdad que hay en el Grupo 1 entre los diferentes equipos que la componen.