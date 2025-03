Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no estará solo en Pasarón ya que medio centenar de seguidores rojillos estarán el miércoles en la gradas arropando a los suyos. Un apoyo incondicional al que se refirió Aitor Calle en su comparecencia de prensa previa al partido al asegurar que "el viaje de nuestros aficionados es un motivo más para ganar en Pontevedra". El entrenador numantino quiere que su equipo recupere las señas de identidad perdidas en los dos últimos encuentros ante Marino del Luanco y Laredo. Reconoce que habrá cambios en el once y cuando se le pregunta por Godson señala que "no le podemos cortar las alas".

Calle y el Numancia no se conforman en principio con un empate en Pasarón y el martes emprenderán el viaje tierras gallegas con el objetivo de sumar los tres puntos. "Queremos ganar en Pontevedra y somos conscientes de lo que hay en juego. Es un partido importante que necesitamos ganar", comentaba el míster, quien reconocía que "es el encuentro más importante desde que estoy en el Numancia". Y es que una victoria soriana le devolvería el liderato y una derrota le colocaría a cuatro puntos de su gran rival por conseguir el ascenso directo a Primera Federación.

El choque se debí jugar el pasado 26 de enero pero la borrasca Herminia llevó al aplazamiento. "Tenemos ganas de jugar el partido porque llevamos dos meses dándole vueltas", apuntó el de Los Rábanos. Preguntado por la motivación a sus futbolistas, Calle contestaba que "es un duelo en el que no se necesita motivar a la gente por lo que hay en juego".

Para ganar en Pontevedra "tenemos que ser fieles a lo que tenemos que ser y al trabajo que realizamos en los entrenamientos", afirmaba el técnico, quien confía en "recuperar la identidad" perdida en las dos últimas jornadas ante Marino de Luanco y Laredo.

Tras el compromiso del sábado ante el colista, Calle criticó la falta de ganas y de hambre de algunos de sus jugadores y en la previa de Pasarón explicó sus palabras. "Es un tirón de orejas para todos. Acepto la derrota pero siempre y cuando vea en el campo lo que tenemos que hacer. Ante el Laredo no fuimos el equipo que debemos y tenemos que ser nosotros mismos. Me frustra como entrenador".

Calle considera excesivo hablar de rotaciones en el once del Numancia que el miércoles visite al líder, aunque dejó claro que en el once "entrará gente nueva". Cuestionado sobre si Godson se había ganado algo más que entrar en la convocatoria tras sus buenos minutos del pasado fin de semana, el preparador rojillo se deshacía en elogios hacia el africano: "La pasión de su vida es el fútbol y no podemos cortarle las alas. Los límites se los marcará él y los saltos que está dando en el fútbol son rapidísimos. Entiende muy bien el juego y le auguro un buen futuro. Para nosotros es una buena opción".

Ganar es el objetivo pero enfrente estará un Pontevedra que pondrá todas las dificultades del mundo para cederle el liderato al Numancia. "Es un equipo que se caracteriza por tener un juego asociativo. Un rival que te somete. El Avilés hizo un ejercicio de resistencia el domingo para mantener el gol de la victoria. Un Pontevedra con muchos argumentos, pero al que también se le puede hacer daño". Los gallegos recuperaban ante el Avilés a Dalisson, quien participaba en los últimos minutos del choque después de muchas semanas en el dique seco. La cruz ante los sorianos es Samu Mayo que tendrá que cumplir un partido de sanción al ver la pasada jornada la quinta amarilla. Su puesto en el pivote sería ocupado en principio por Rares.