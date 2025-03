Aitor Calle: "Si somos nosotros, lo vamos a conseguir"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha mostrado nuevamente su convencimiento de que su equipo logrará esta temporada el salto a Primera Federación, ya sea por la vía del acceso directo, que reconoce que se ha complicado, o por vía play off. No ha escondido el técnico vasco que la semana de trabajo no ha sido fácil por los últimos resultados y que el vestuario necesita el refuerzo de los resultados para reponerse a los últimos partidos. En este sentido, ha reconocido que el grupo que maneja necesita el apoyo de todos para dar ese primer paso este domingo ante la Gimnástica Torrelavega, un equipo que llega en un buen momento y que la entidad soriana afronta con siete bajas.

El C.D. Numancia se encuentra en su semana más oscura de la temporada debido a los resultados que ha acumulado en los últimos partidos y que le han puesto cuesta arriba, casi imposibles, las opciones de ascenso directo a las que aspiraba. "La semana no ha sido fácil. Lo que más nos ha ocupado es intentar levantar los ánimos", ha admitido el preparador numantino en sala de prensa quien ha añadido que "ahora lo que nos ocupa realmente es devolver esa confianza, esa moral, que el equipo se reponga de este palo, que no era lo que buscábamos".

"No se puede pasar del blanco al negro en un día. En este tipo de procesos, como cuando hablamos al inicio de temporada, cuando planteas una serie de ideas, una identidad, un estilo, el refuerzo del resultado es fundamental para que esa confianza aumente, se genere y se cree ese convencimiento de que el camino es este. Ahora mismo tenemos ganas de que llegue el domingo y ahí es donde veremos este trabajo y este momento que estamos ahora viviendo y del que tenemos que sobreponernos y salir si cabe más reforzados pero la realidad es que estamos ahora mismo en un momento delicado", ha añadido el máximo responsable del vestuario numantino sobre el estado de ánimo del mismo. En este sentido, ha apuntado que trata de hacerse "normalizando la situación", que se está en un juego en el que se gana y se pierde y en el que bajo ningún concepto se puede "tirar por la borda todo un trabajo como el que llevamos haciendo desde pretemporada". "Ahora mismo parece que nada vale, que todo se magnifica y creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la normalidad, ganar esa confianza y creo que lo mejor es a través del resultado. Eso es lo que queremos y creemos que te va a reforzar en ese tipo de situaciones, con ganas de que llegue el domingo en Los Pajaritos y ante nuestra gente, que va a tomar un rol muy importante y ahora más si cabe porque necesitamos todo su apoyo, necesitamos sentir su aliento más que nunca", ha recalcado.

El técnico rojillo ha reconocido que, dado que hay opciones matemáticas, firmaría llegar con esas opciones viva a final de temporada, algo para lo que es necesario que su equipo gane partidos: "Mientras hay vida hay esperanza, nos tenemos que agarrar a eso aunque para ello necesitamos ganar partidos, eso es lo más importante. Nosotros tenemos que sumar de tres y ya no dependemos de nosotros pero el objetivo es ese, que ese resultado nos mantenga vivos en esa posibilidad de poder campeonar y seguir preparándonos para lo que pueda venir y ojalá podamos tener opciones reales".

En cualquier caso, como ya indicar la semana pasada, ha mostrado su convencimiento de que dar el salto a Primera Federación siempre y cuando el grupo que maneja recupere las señas de identidad que ha tenido durante parte de la temporada. "Es un momento emocionalmente delicado aunque estamos vivos y hacemos muchas cosas bien y es en lo tenemos que confiar que nos va a hacer conseguir el objetivo final, bien sea por el camino corto que se ha complicado pero todavía tenemos opciones o bien sea vía play off", ha expresado para indicar que la semana pasada se mojó, "algo que no había hecho nunca, y me sigo mojando". "Necesitamos que la familia numantina esté más unida que nunca, confiar en este equipo y, sobre todo ayudar, porque cuando tienes mucha ilusión y esperanzas en algo y ves que se puede romper, que no dependes de ti, lo emocional toma mucha importancia y eso es lo que tenemos que recuperar porque no tengo ninguna duda de que, si somos nosotros, lo vamos a conseguir", ha aseverado.

Ese primer paso por recuperar la senda de las victorias tiene lugar este domingo ante la Gimnástica Torrelavega, un equipo que llega necesitado de puntos y que, por lo tanto, no pondrá las cosas fáciles. "Lo llevamos hablando desde hace tiempo, no tiene nada que ver la primera vuelta con la segunda. Hay mucho en juego y lo estamos sufriendo. Va a ser más de lo mismo, viene de una victoria, anteriormente había sumados dos empates. Hay que destacar que los últimos ocho encuentros solo ha perdido un partido, eso dice mucho. Es un equipo que tiene que ganar, que va a venir a ponernos las cosas complicadas desde esa situación de necesidad y creo que están en un buen momento", ha expresado Calle sobre el partido y rival de este domingo.

Para ese choque el preparador numantino tiene siete bajas. De esta manera, no estarán disponibles por lesión Danese, Góngora, con molestias musculares, además de los también lesionados Diego Royo y Teijeira. Además estarán ausente por sanción Óscar de Frutos, Javi Bonilla y David Sanz. Por contra, recupera a Dieste tras sanción y a Cristian Delgado, que ha entrenado con el grupo con normalidad, y tendrá sus primeros minutos después de dos meses parado.