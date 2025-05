El partido del Numancia en Getafe se podrá ver el domingo a través de YouTube

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El partido de ida de las semifinales del play off de ascenso que jugarán el Getafe B y el C.D. Numancia en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra será ofrecido en directo por el canal de YouTube de la entidad getafense, según informaba el propio club azulón. El encuentro arrancará a las 11.30 horas del próximo domingo 11 de mayo.

Buenas noticias para los seguidores numantinos ya que podrán ver a través de la televisión las evoluciones de su equipo en este transcendental enfrentamiento para regresar a la Primera Federación. Y es que 'in situ' sólo 50 privilegiados aficionados del Numancia podrán ver el partido en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra una vez que el Getafe CF haya confirmado que sólo pondrá a disposición de la afición visitante 50 entradas en un recinto con un aforo inferior al millar de localidades.

Esta decisión del Getafe CF y el hecho de que este medio centenar de entradas sólo se pueda retirar en taquilla hora y media antes del inicio del choque ha producido un enfado monumental entre los hinchas del Numancia.

Las redes sociales están echando humo con las reacciones de los seguidores rojillos, quienes consideran que "es una vergüenza" que sólo vayan a disponer de 50 entradas para ver a su equipo en un decisivo play off de ascenso. Los aficionados, además, critican con dureza el hecho que este medio centenar de localidades únicamente se pueda retirar en taquilla, lo que significa que desplazarse hasta Getafe en la mañana del domingo no asegura poder entrar en las instalaciones ya que sólo los 50 primeros en la fila tendrán el premio de ver el compromiso 'in situ'.

Indignación total entre la parroquia numantina, que por lo menos podrá ver a los suyos a través del canal de YouTube del Getafe. En las redes sociales se indicaba que como mal menor estas 50 entradas se podrían haber vendido de forma on line para que los seguidores viajasen a Getafe con son localidad asegurada.

En redes sociales también se hablaba de la opción de que el Getafe B jugase su partido ante el Numancia en el Coliseum Alfonso Pérez, donde juega el primer equipo azulón. Los aficionados rojillos apuntaban a decisiones de otros clubes como Eibar y Deportivo de la Coruña que podrían abrir tanto Ipurúa como Riazor para los choques del play off de ascenso del Eibar B y del Deportivo Fabril.