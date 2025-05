Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle y el C.D. Numancia no quieren 'vender la piel del oso antes de cazarlo' y saben que, a pesar del 0-2 en la ida, la eliminatoria ante el Getafe B todavía no está decidida. "Necesitamos terminar el trabajo del otro día", aseguraba el técnico rojillo. Eso sí, a nadie se le escapa que el Numancia tiene todo a su favor para meterse en la final por el ascenso a Primera Federación. Además de la jugosa ventaja, también contará con el ambientazo de Los Pajaritos como el jugador 'número 12'. "Somos afortunados de poder disfrutar de un campo lleno".

El preparador numantino comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos sabedor de que la eliminatoria no está sentenciada y por ello apelaba a la prudencia y a seguir haciendo las cosas bien para dejar en la cuneta "a un filial como el Getafe B que tiene buenos jugadores". Calle era claro cuando explicaba que el Numancia "no va a especular" para mantener la renta del 0-2 lograda en la ida. Es más, el míster apuntaba que "lo que queremos es adelantarnos lo antes posible". Y es que un gol de los sorianos acabaría por hundir a un cuadro getafense que veía ya como misión imposible conseguir el pasaporte para la siguiente eliminatoria de la promoción de ascenso.

Un Numancia que saldrá a por todas el domingo a partir de las 18.00 horas con las gradas de Los Pajaritos repletas de seguidores rojillos, "Vamos a vivir un gran ambiente con un campo lleno que hace que la motivación sea mayor. Somos afortunados de poder disfrutar de un campo de Los Pajaritos lleno. Para mí es uno de los motores como entrenador, dar alegrías a nuestra afición. Soy muy feliz de poder vivir todo esto con el Numancia", señalaba Calle.

El míster se refería al gran momento de forma y de resultados del Numancia tras superar la crisis del mes de marzo que le impidió luchar por el ascenso directo. "Todo esto refleja las ganas que tenemos de conseguir el objetivo. Aspirábamos a algo más, a subir directamente, pero es como la vida: te tropiezas, te caes y te levantas". Y vaya que si se ha levantado un Numancia que encadena cinco victorias seguidas para dejar atrás las zozobra vivida hace mes y medio. "Estoy orgulloso de este equipo. Seguimos peleando por nuestro sueño", indicaba el de Los Rábanos. Y es que si se sube a Primera Federación nadie se acordará que fue a través de la vía de la promoción.

¿Qué ha cambiado en este Numancia que tocaba fondo al perder en el campo del Rayo Cantabria? Calle era muy claro al afirmar que "hemos seguido creyendo en el trabajo que hemos realizado durante toda la temporada". El técnico también daba una gran importancia a la unión del grupo porque "todos hemos remado en la misma dirección".

Calle sabe que llegar a la Primera Federación no será un camino de rosas y que si se elimina al Getafe B vendrá el último escollo en forma de final. Sin embargo tiene fe ciega y asegura que "vamos a ascender. Dependemos de nosotros".

El numantino no da pistas sobre el posible once, aunque se pregunta ¿si hay motivos para cambiar? Después del 0-2 la contestación parece clara y la alineación tendrá continuidad con respecto a la de hace una semana. Para este compromiso de vuelta sigue siendo baja Mendibe, quien tras realizar una prueba se confirmaba que no está en condiciones de entrar en los planes de los rojillos. La otra ausencia confirmada es la de Gexan, baja de larga duración.