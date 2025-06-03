El presidente del Numancia asume las críticas por no ascender y habla de "proyecto sólido, ambicioso y competitivo" para el futuro del club

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, se ha dirigido a los aficionados rojillos en una carta publicada en la web del club en la que asume las críticas por no ascender a Primera Federación. Reconoce su gran decepción y al mismo tiempo no confirma su continuidad al frente de la entidad. De Pedro habla en la misiva de que la afición numantina "se merece un proyecto sólido, ambicioso y competitivo, y desde el Club se seguirá trabajando con la misma ilusión y con mayor determinación si cabe hasta poner a nuestro C. D. Numancia en el lugar donde merece estar".

A continuación la carta de Patricio de Pedro integra que ha sido publicada en la web de la entidad numantina.

"Querida afición:

Tras estos días amargos para mí y para todo el colectivo que forma el C.D. Numancia de Soria, hoy os escribo con el corazón en la mano para expresar mi más sincero agradecimiento, en primer lugar a nuestros abonados, nuestra afición incondicional, y después a los jugadores y el cuerpo técnico, a todo el personal del Club, instituciones, patrocinadores y a todas aquellas personas que han trabajado día a día por hacer posible el sueño de un ascenso que, desgraciadamente, no ha llegado y que personalmente me tomo como una gran decepción.

Sé que como yo estáis heridos, decepcionados y con una sensación de frustración al no haberse alcanzado el objetivo compartido por todos, algo que deseábamos profundamente y para lo que se hizo un enorme esfuerzo para lograrlo desde cada rincón del Club. Pero en el deporte, a veces, pese al trabajo, al compromiso y al sacrificio, los resultados no siempre son los deseados.

Quiero que sepáis que por encima de todo comprendo vuestro dolor, porque también es el mío. Para mí, este Club no es solo una responsabilidad, sino una pasión y una vocación de servicio para una entidad que representa a una ciudad y a toda una provincia. Por eso, asumo con humildad las críticas y el descontento que pueda haber, porque entiendo que en momentos así no valen excusas y hay que saber estar a la altura y hacer autocrítica.

Dicho esto, quiero transmitiros un mensaje de unidad y esperanza. Los próximos días serán claves para reflexionar, analizar los errores cometidos y tomar decisiones con calma, siempre guiadas por el interés general del Club por encima de cualquier otro aspecto. Decisiones que afectarán, esperemos que para bien, al futuro inmediato del C. D. Numancia y también a nivel personal, porque soy consciente de que en estos momentos hay que saber escuchar, aprender y, si es necesario, actuar con valentía y responsabilidad.

Nuestra afición se merece un proyecto sólido, ambicioso y competitivo, y desde el Club se seguirá trabajando con la misma ilusión y con mayor determinación si cabe hasta poner a nuestro C. D. Numancia en el lugar donde merece estar.

Todavía tenemos la esperanza de que nuestro filial culmine al ascenso a Tercera RFEF el próximo domingo y, al menos, llevarnos una pequeña alegría que palie en parte la gran decepción sufrida con el primer equipo.

Aprovecho también para agradecer la infinidad de llamadas que he recibido con mensajes de ánimo y apoyo, especialmente a mi familia y las personas más cercanas que no han dejado de arroparme.

Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestro apoyo, incluso en los momentos difíciles, y gracias por seguir creyendo en este escudo. Vuestra fidelidad y lealtad nos da fuerzas para seguir adelante.

¡¡¡Aúpa Numancia!!!"