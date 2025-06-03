Reunión de Huerta con el cuerpo técnico y con los futbolistas del Numancia

Álex Huerta sentado a la izquierda de la imagen en el palco de Los Pajaritos momentos antes de que que empezará el partido del Numancia ante el Teruel.Montesegurofoto

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, está manteniendo reuniones tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores rojillos para valorar la situación contractual de cada uno de ellos de cara a la próxima temporada. El objetivo del club es seguir trabajando para no perder tiempo en estos momentos en los que hay tantas interrogantes alrededor de la entidad después de no haber conseguido el ascenso a Primera Federación.

Una de estas incógnitas tiene que ver con la dirección deportiva del club ya que la continuidad o no de Huerta está en el aire. El de Abejar tiene contrato hasta el 30 de junio y será en los próximos días cuando se reúna con los propietarios para conocer con detalle cuál será su futuro. A pesar del varapalo del pasado domingo en la final por el ascenso ante el Teruel, Huerta se ve "con fuerzas" para continuar en el cargo y asegura que "de lo contrario ya habría dado un paso al lado".

El pinariego se reunía el lunes con los integrantes del cuerpo técnico que lideraba Aitor Calle y durante este martes y a lo largo de la semana las conversaciones serán con los futbolistas. Reuniones para conocer de primera mano las intenciones de cada uno de los jugadores y también para exponer la postura del Numancia en cada uno de los casos en relación al futuro.

Con contrato en vigor para la próxima campaña estarían futbolistas como Bonilla y De Frutos, quienes habrían renovado en los últimos meses. La continuidad de De Frutos podría estar hipotecada al ascenso a Primera Federación. Otro que tendría apalabrada su continuidad en Soria es Sanchidrián, aunque el hecho de seguir en Segunda Federación también podría condicionar su renovación.

Danese fichaba por el Numancia en el pasado mercado de invierno y su compromiso era por lo que restaba de la campaña 2024-2025 y por una temporada más. Así, en principio el italiano tendría contrato con los rojillos para el siguiente ejercicio. En enero también llegaba a Los Pajaritos Mendibe, quien se comprometía hasta final de este curso y tenía la opción de renovar jugando un determinado número de partidos.

En los próximos días, el Numancia sacará una nota informativa para concretar la situación contractual de cada uno de sus futbolistas de cara a la siguiente campaña. También se conocerá la situación de cuerpo técnico para el próximo ejercicio.

El Numancia 2025-2026 militará por tercer año consecutivo en la Segunda Federación después del ascenso fallido el pasado domingo en la final del play off ante el Teruel.