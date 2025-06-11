Huerta sigue como director deportivo del Numancia: "Hay plena confianza en él"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Patricio de Pedro confirmaba que Álex Huerta seguirá como director deportivo del C.D. Numancia la próxima temporada y aseguraba que "tenemos plena confianza en él". El presidente rojillo reconocía que está semana se decidirá el futuro de Aitor Calle, que la elección del entrenador para el próximo proyecto "urge ya" y adelantaba que se ha ofrecido la renovación a ocho jugadores del curso pasado. De Pedro también se refería a temas económicos y explicaba que las pérdidas del club de la campaña 2024-2025 son de 1,1 millones de euros.

El presente y el futuro del Numancia se han tratado estos días en las reuniones que han mantenido los accionistas de la entidad. Videoconferencias entre los propietarios ecuatorianos y los españoles, con Patricio de Pedro como cabeza visible de los accionistas sorianos. Juan Carlos Serrano, Franklin Tello, Francisco Velázquez, Javier Jiménez y el propio De Pedro fueron los interlocutores para dejar claras las bases del próximo proyecto numantino. "Desde Soria tenemos plena autoridad ante nuestros socios ecuatorianos", afirmaba el presidente rojillo.

De Pedro dejaba clara la continuidad "al cien por cien" de Álex Huerta como director deportivo para la campaña 2025-2026. "Tenemos plena confianza en él y las críticas que ha recibido son injustas". Patricio respaldaba "totalmente" el trabajo de Huerta a lo largo de estos dos años como responsable de la secretaría técnica.

Huerta tendrá que buscar entrenador y la continuidad de Aitor Calle, a tenor de las declaraciones de De Pedro, no está descartada. "Esta semana se decidirá sobre Calle, si continúa o no. Hablaremos con él y veremos los pros y los contras". Lo que tiene claro el presidente es que la figura del entrenador del Numancia 2025-2026 "urge ya".

Del técnico a la composición de una plantilla que contará con bastantes cambios respecto al ejercicio pasado. Desde la dirección deportiva se ha ofrecido la renovación a ocho futbolistas del curso anterior. Encima de la mesa se les ha puesto la continuidad y son ahora cada uno de ellos los que deben tomar la decisión.

Uno de los jugadores que quiere tener el Numancia 2025-2026 es Steven Góngora y a Independiente del Valle ya se le ha trasladado el interés de contar con el ecuatoriano desde el primer día de pretemporada. Ecuador ha dado ya su OK y es el propio Góngora el que debe decidir si seguir una temporada más en Soria. El gran talón de Aquiles de Góngora ha sido su preparación física y el el objetivo desde el Numancia es que el extremo sea capaz de aguantar los noventa minutos de los partidos.

Además de Góngora, que seguiría ocupando plaza sub 23, a Independiente del Valle se le ha pedido otro futbolista que tenga menos de 23 años. Jeremy Vera ya ha superado esta edad.

Otro de los aspectos sobre los que se pondrá especial atención es dar más oportunidades en el primer equipo a los efectivos del Numancia B que brillantemente lograban el ascenso a Tercera Federación el domingo pasado. Como claro exponente de los canteranos que pueden tener un hueco en Segunda federación está el goleador Cristian Godson.

En la videoconferencia entre los accionistas también se trataron las pérdidas económicas del Numancia de la temporada recién finalizada y el desajuste entre ingresos y gastos será de 1.100.000 euros. Inicialmente se hablaron de una pérdidas de 910.000 euos, aunque las cantidades se han incrementado por la amortización del préstamo de la entidad.