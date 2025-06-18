La Selección Española sub-21 jugará en Los Pajaritos el 5 de septiembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Selección española sub-21 disputará en Soria y en Castellón de La Plana sus primeros compromisos como local en la fase de clasificación para el Europeo de 2027, que se celebrará en Albania y Serbia.

El 5 de septiembre, España recibirá a Chipre en Los Pajaritos, primer partido de una fase de grupos que concluye en octubre de 2026. El estadio soriano, sede de los encuentros del CD Numancia, tiene capacidad para más de 8.000 espectadores y será el escenario del pistoletazo de salida para la nueva etapa de la sub-21.

Ya en la ventana de octubre, el martes 14, Finlandia visitará nuestro país. El SkyFi Castalia (aforo para 15.500 aficionados), igualmente un feudo con mucha historia y donde disputa sus partidos el CD Castellón, volverá a albergar una cita del combinado nacional. El duelo ante Finlandia corresponde a la tercera jornada de un grupo en el que también están, además de los ya mencionados rivales, Rumanía, Kosovo y San Marino.

Será la tercera vez que la sub-21 juegue en Soria, mientras que en Castellón lo ha hecho ya en cuatro ocasiones. Los otros dos encuentros de España sub-21 en Los Pajaritos fueron ante Países Bajos y ante Rusia. Contra Países Bajos se jugó el 4 de junio de 1999 en un duelo clasificatorio para la Eurocopa 2000 y que acabó con victoria española por 4-1. El 5 de junio de 2011 se jugaba un amistoso ante Rusia que finalizaba con empate a uno.