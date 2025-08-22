CD Numancia 0 - SD Tarazona 1. Las fotos del encuentro en Ágreda

Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona
Un duelo contra un rival de superior categoría MARIO TEJEDOR
Pretemporada: CD Numancia vs SD Tarazona