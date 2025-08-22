Heraldo-Diario de Soria

CD Numancia 0 - SD Tarazona 1. Las fotos del encuentro en Ágreda

Un encuentro para que los jugadores vayan ganando minutos de cara al inicio de la temporada. El Numancia jugará otro duelo ante el Conquense el jueves 28 de agosto

Un duelo contra un rival de superior categoría

Un duelo contra un rival de superior categoríaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Arquilla en Ágreda fue el escenario de la nueva prueba para los de Abel Segovia, derrota ante la SD Tarazona que marca el tercer resultado negativo de los rojillos en sus siete partidos de preparación.

El entrenador del CD Numancia repartió minutos para todos sus jugadores y trata de acoplar un once de garantías de cara a la próxima temporada en 2ª RFEF.

