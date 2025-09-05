Soria inicia el nuevo ciclo ganador de la Selección Sub-21

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El estreno del nuevo ciclo de la Selección Española Sub-21 se saldó con una victoria en Soria, 3-0 (Obrador, Yarek y Pablo García), frente a Chipre. El campo de Los Pajaritos se convirtió en el escenario elegido para comenzar el nuevo proyecto de La Rojita a manos de David Gordo, que alineó a su primer once con Fran García, en la portería; Álex Jiménez, Yarek, Mosquera, Obrador, en defensa; Gerard y Mendoza, en el eje del centro del campo; Mayenda y Joel Roca, en las bandas; y Gonzalo García e Iker Bravo, en vanguardia. Un grupo inédito porque la mayoría de los jugadores no habían acudido aún a una cita en la categoría e inician ciclo de cara al Campeonato de Europa.

Dominio de la Sub-21 a lo largo de la primera mitad con el gol de Obrador, minuto 45, justo antes de ir a vestuarios para el entreacto. Un zapatazo desde el borde del área a la salida de un córner acabó con la defensa de Chipre, completamente dominada por la tropa de David Gordo. La Sub-21 se marchó al descanso con la ventaja en el marcador y la tranquilidad de encontrar la vía del gol tras una insistencia constante como demuestra la cantidad de llegadas al área rival y el elevado número de saques de esquina ejecutados.

A la salida de vestuarios y con el tanto en contra, Chipre se estiró buscando el área local. El ímpetu le duró los primeros minutos de la reanudación hasta que España recuperó el control sin sufrir en exceso las contadas acometidas de los chipriotas. El segundo gol lo anotó Yarek antes de cumplirse el cuarto de hora. El central remató superando al portero chipriota, el más destacado de su equipo.

Las llegadas del grupo de David Gordo aumentaron progresivamente con oportunidades para Gonzalo García, Mendoza y Pablo García, que se incorporó al choque en la segunda parte, al igual que Fer López, Chema, Marc Guiu y Peio Canales. El dominio de España creció y las oportunidades de ampliar la ventaja también aumentaron.

El portero visitante neutralizó varias acciones antes del tercer tanto, obra de Pablo García. El delantero se aprovechó de un desajuste entre los centrales y en una jugada individual en un mano a mano amplió el marcador sentenciando el duelo. Primera victoria de la Sub-21 en su camino hacia el Europeo de la categoría en Albania y Serbia en 2027. Soria muestra la senda ganadora en el estreno y previo al duelo, martes, con el combinado del territorio de Kosovo.