El Numancia supera los 3.500 abonados antes del estreno en Los Pajaritos

A menos de cuarenta y ocho horas de que el C.D Numancia debute esta temporada 25-26 en Los Pajaritos, el club ha superado hoy la cifra de los 3.500 abonados. Un número más que importante y que supera, en estos momentos, las cifras de abonados rojillos de la temporada anterior.

La semana de la vuelta a la competición en el Municipal soriano se ha vivido con un importante movimiento en las oficinas del club rojillo, con un importante volumen de personas que han acudido fieles a renovar su tarjeta de abono. Además, el club supera las 300 nuevas altas, si bien quedan cerca de 200 aficionados que todavía no han renovado su tarjeta de abono para la temporada 25-26 que se estrena este domingo en Los Pajaritos ante el filial racinguista, el Rayo Cantabria.

Renovar el carnet de abonado o hacerse nuevo tiene unos precios asequibles, con la implantación de la nueva categoría hasta los 18 años, la continuidad del abono joven hasta 29 años, el pack familiar o la renovación on-line sin coste.

"Desde el Club damos las gracias a todos aquellos que ya son abonados del C.D. Numancia y animamos a hacerlo a los que todavía no lo son", señala la entidad en una nota de prensa.

Recordamos que toda la información sobre la campaña de abonados y la posibilidad de darse alta como abonado en modo online está aquí: https://cdnumancia.com/campana-de-abonados-25-26/