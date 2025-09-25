Primeras urgencias para un Numancia que repite los males de la pretemporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está decepcionando en este arranque de pretemporada y, después de la contundente derrota y de la mala imagen ante el Bergantiños, llegan las primeras urgencias para el equipo de Abel Segovia de cara al encuentro del domingo contra la Gimnástica Segoviana. Un Numancia que está repitiendo los males de la pretemporada y al que su nefasta salida del balón desde su portería y desde su defensa le está hipotecando su rendimiento. Un problema que requiere de una solución inmediata para no ver como las primeras posiciones se alejan demasiado.

El modelo de juego que quiere Abel Segovia no acaba de funcionar y lo que casi parecía anecdótico en pretemporada se está convirtiendo en un gran déficit para los numantinos. Frente al Bergantiños un partido que está igualado se puso muy cuesta arriba con el error grosero del portero Joel. 1-0 y principio del fin para un equipo numantino que se quedó muy tocado y que fue incapaz de reaccionar. Mal inicio de la segunda parte y otra mala salida del balón para encajar el 2-0. Demasiadas ventajas para un rival que a partir de los errores sorianos creció para ser superior.

Así, este Numancia se está mostrando muy frágil en defensa al haber encajado ya cinco goles en tres jornadas. No es capaz de dejar su portería a cero y contra la Segoviana necesitará de una mejor versión defensiva para sumar los tres puntos.

Estos males rojillos vienen de lejos ya que en pretemporada también se hizo aguas en este apartado de la creación del juego. El Numancia de la pretemporada generaba dudas tanto por el juego del equipo como por los resultados conseguidos. Al conjunto de Abel Segovia le costaba entender la filosofía de juego del técnico, con serias dificultades a la hora de sacar el balón desde la defensa y de generar ocasiones. Los marcadores tampoco fueron positivos con un balance de cinco derrotas, tres victorias y un empate. Las pruebas se quedaron atrás, pero cuando los tres puntos están en juego la mejoría no ha llegado.

Los números del Numancia en la pretemporada no fueron nada buenos ya que perdía cinco amistosos ante Guadalajara, Utebo, Tarazona, Conquense y Alavés B. Tres de estas derrotas llegaban en los tres últimos choques de preparación, una dinámica que no era la más positiva para el inicio de la Liga. En estos tres partidos sólo fue capaz de marcar un gol, el que anotaba De Frutos ante el Conquense, y por contra ha recibía cinco.

Para encontrar la última victoria del Numancia en pretemporada había que remontarse al pasado 16 de agosto cuando ganaba 2-1 al Valladolid Promesas con tantos de De Frutos y Dani García. Las otras dos victorias del Numancia llegaban el 6 de agosto ante el Almazán por 0-4 y en la presentación en Los Pajaritos ante la UD Logroñés. En este calendario de amistosos estivales los rojillos lograban un único empate, el firmado en el campo del Ejea. En el capítulo de goles el Numancia también tuvo déficit con 13 tantos encajados y 10 marcados. Jony, Dani García y De Frutos fueron los goleadores numantinos con dos cada uno. El resto de los anotadores sorianos fueron Carlos Gutiérrez, Moustapha, Bonilla y Miñana.

Cifras dudosas y sensaciones que dejaban interrogantes en un Numancia que no acaba de despejar en la Liga y al que le está costando un mundo sacar el balón jugado desde la defensa. Las pérdidas en este tipo de acciones están costando caro. Al Numancia le está costando generar fútbol en el centro del campo y ello hace que los delanteros no estén teniendo protagonismo en el área del rival. Crear ocasiones de gol es otra de las asignaturas pendientes del conjunto de Abel Segovia. Ante la Segoviana tienen que dar un paso para poner fin a unos males que condenan a cualquiera.