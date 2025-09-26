Tirón de orejas de Segovia a sus jugadores: "Si el Madrid no compite tampoco gana"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Abel Segovia dio un tirón de orejas a sus jugadores por el rendimiento de la pasada jornada en la que el C.D. Numancia encajaba la primera derrota de la temporada a manos del Bergantiños. El entrenador rojillo reconocía que su equipo "no fue competitivo" y espera que esta carencia se solucione el domingo a partir de las 17.00 horas ante la Gimnástica Segoviana en Los Pajaritos. "Si el Madrid no compite tampoco gana", afirmaba el míster en una comparecencia de prensa en la que reconocía que "habrá cambios en el once".

"La semana ha sido compleja y diferente a las anteriores después de no haber hecho las cosas bien ante el Bergantiños, señalaba Segovia. Preguntado por las debilidades que tuvo el Numancia en Carballo, el técnico era contundente al asegurar que "si no competimos no podemos estar a la altura". ¿Algo positivo dejaba la tercera jornada de Liga? "Hicimos pocas cosas bien. No competimos y creemos que fue un accidente que no se debe volver a repetir", comentaba.

El entrenador andaluz tiene una máxima en su filosofía del fútbol para sumar los tres puntos: dejarlo todo sobre el césped. "Cualquier equipo que no compota no gana. Si el Madrid no compite tampoco gana". Así, espera que el Numancia reaccione y dé un paso hacia adelante para doblegar a una Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea que llegará a Los Pajaritos con un balance de dos victorias y un empate.

Segovia no quiso hablar de falta de actitud de sus futbolistas el pasado domingo y los males de su equipo los resumía en que "nos faltó nivel competitivo. Tenemos que ser más fuertes y estar más juntos en el campo".

Al Numancia le faltó ante el Bergantiños contundencia en las dos áreas, especialmente en la propia al encajar los dos primeros goles por una mala salida del balón en la construcción de la jugada. Al sevillano no le preocupa esta posible debilidad en la creación del juego desde atrás y apela a la garra y al carácter porque "el Bergantiños nos ganó todos los duelos".

Los debes numantinos en tierras gallegas los debe solucionar para vencer a una Segoviana que "convierte los partidos en un caos". Sobre el conjunto de La Albuera espera que "vaya arriba para jugar su fútbol. Seguro que nos aprieta, pero esta situación también nos puede venir bien a nosotros".

El primer revés del curso tiene que servir para aprender la lección a un Numancia llamado a luchar por el ascenso directo a Primera Federación. Desde luego que no hay nada perdido y por ello Segovia mandaba un mensaje de tranquilidad porque "la Liga es una carrera de fondo de 34 jornadas. Hay que tener calma y tranquilidad y no volvernos locos".

Respecto al estado físico de la plantilla, el míster informaba que la única baja para esta cuarta jornada es Berto "con una rotura de la fascia". El asturiano se lesionaba en el último encuentro de pretemporada y ello le ha impedido debutar en partido oficial con la camiseta rojilla.