Iñaki Bea sobre su regreso a Los Pajaritos: "No espero un recibimiento bueno"

Iñaki Bea regresa este domingo a Los Pajaritos como entrenador de la Gimnástica Segoviana después de dos años de se destituido como técnico del C.D. Numancia. El vasco se refería en la rueda de prensa previa al partido, en declaraciones que recoge El Adelantado de Segovia, a cómo espera que sea esta vuelta a Soria e indicaba que "no espero un recibimiento bueno".

El técnico hablaba sobre su etapa en el club soriano y se mostró agradecido, aunque también crítico con el trato recibido. “Fue una época en la que estoy muy agradecido a Rubén Andrés porque apostó por mí para ser primer entrenador. Fuera de casa conseguimos grandísimos resultados, creamos un equipo muy compacto. No espero un recibimiento bueno. En su momento dije que lo pasé muy mal. Creo que se fue injusto conmigo porque estábamos cumpliendo objetivos”, aseguró .

Sobre el partido en sí, el técnico de Amurrio espera un enfrentamiento exigente ante un Numancia que destaca por su talento ofensivo. “Es un equipo de mucha calidad, sobre todo en zona de finalización. Tiene perfiles muy fuertes, mucho desborde, jugadores con remate, y un entrenador con las ideas muy claras y experiencia. Espero un partido complicado. Para ellos, jugar en casa después de una derrota supone una cierta ‘obligación’, sobre todo cuando estás pensando en el ascenso, pero es un equipo que no se pone nervioso y que sabe manejar muy bien los tiempos”.