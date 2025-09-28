Segovia: «Con nuestro portero Joel se está siendo injustos»

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Abel Segovia no ocultaba su satisfacción por la victoria ante «un gran equipo» como la Gimnástica Segoviana, aunque en la rueda de prensa del míster del C.D. Numancia destacaban sus palabras en defensa del meta Joel Jiménez, que en varias ocasiones fue silbado por un sector de la afición rojilla. «Se está siendo injustos con Joel. Es muy injusto que se le esté persiguiendo porque lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros jugadores. En este sentido estoy viendo cosas que no me gustan». Declaraciones del míster hacia parte de los seguidores rojillos que se mostraron críticos con la actuación del arquero asturiano, en especial con su juego con los pies.

Segovia valoraba el triunfo en un partido que pudo caer para cualquier lado e indicaba que «el que marca es el que gana». El andaluz reconocía las dificultades que tuvieron en la segunda parte para sujetar a «un buen equipo», aunque únicamente recordaba una acción clara de gol de los visitantes, la que taponaba Danese a un disparo de Castroviejo.

Además de los tres puntos que «nos hacía mucha falta», el preparador sevillano veía otros aspecto positivos como «dejar la portería a cero -por primera vez en lo que va de curso liguero- y saber sufrir para ganar». A diferencia de la pasada jornada ante el Bergantiños, Segovia afirmaba que «el equipo sí que ha sabido competir y en los momentos precisos hemos sabido defender muy bien el área».