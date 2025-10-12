El Numancia necesita ganar al colista Sámano para aliviar las penas de su mal inicio de Liga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no quiere perder de vista el ascenso directo y para ello tiene la obligación de ganar esta tarde al Sámano, un recién ascendido a Segunda Federación y que debería ser presa fácil en Los Pajaritos para uno de los claros favoritos para subir de categoría. Ganar o ganar en un enfrentamiento que se inclina claramente a favor de los sorianos por el diferente potencial de las dos plantillas. El Numancia llega herido tras la goleada encajada la jornada pasada y quiere empezar a cicatrizar el daño producido por el 4-2 ante la UD Sarriana.

Este Numancia perdía crédito el pasado fin de semana en el feudo de otro recién ascendido como es el Sarriana y ahora quiere seguir firme en Los Pajaritos ante un Sámano que bastante tiene con pensar en la permanencia en la categoría. La solidez en casa se antoja fundamental para que el equipo de Abel Segovia siga de cerca a la zona alta de la clasificación en el reto de alcanzar esa primera posición de ascenso directo.

Los rojillos se están mostrando fiables como locales con dos victorias en otros tantos partidos jugados ante el Rayo Cantabria y la Gimnástica Segoviana. Dos triunfos que llegaron sin demasiado brillo, especialmente el logrado hace quince días ante los segovianos con un gol sobre la bocina de Jony. Una victoria muy necesaria después de encajar la primera derrota del curso en el terreno de juego del Bergantiños.

El guión del encuentro de esta tarde en el municipal soriano parece claro ante un conjunto cántabro que tiene la modestia por bandera. El Sámano le dará la posesión a un Numancia que tendrá que tener paciencia para desarmar a la defensa rival. Paciencia y calidad a lo largo de noventa minutos en los que la lógica dicen que los tres puntos se deberían quedar en Los Pajaritos.

Otro de los retos de este Numancia es afianzar sus prestaciones defensivas para volver a dejar su portería a cero. La solidez en defensa es vital para un conjunto numantino que en ataque cuenta con futbolistas desequilibrantes que marcan las diferencias. Vencer al Sámano es una obligación para un conjunto que sólo piensa en dar el salto a Primera Federación. Partidos como el de esta tarde son los que no se deben escapar para que la confianza de los rojillos siga ganando enteros a mediados del mes de octubre.

El Sámano está teniendo problemas en su estreno en la categoría y en Los Pajaritos no tendrá nada que perder. El pasado fin de semana perdía 0-2 ante el Salamanca UDS y con un punto es el farolillo rojo del grupo. El Numancia no tiene excusas para vencer y convencer ante un rival inferior.