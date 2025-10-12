Segovia sobre su futuro en el Numancia: "Sé cual es mi profesión, pero estoy seguro de revertir la situación"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Abel Segovia aparece en el punto de mira del numantinismo debido a los malos resultado en este inicio de temporada y tras rácano empate ante el colista Sámano hablaba en su comparecencia de prensa sobre su futuro en el banquillo de Los Pajaritos. "Sé cual es mi profesión, pero estoy tranquillo y seguro de lo que he venido a hacer. Con trabajo estoy convencido de poder revertir la situación". Y es que cuando las cosas no salen siempre se mira al entrenador como el principal responsable, aunque no el único.

El míster reconocía que no le están saliendo las cosas como esperaba en el Numancia y después de estas seis primeras jornadas de competición aseguraba que "no estamos dando con la tecla". Segovia quiere pensar en el próximo rival y en un Salamanca que el domingo visitará Los Pajaritos. "Vendrá en buena dinámica y sabedores de que a nosotros no nos están saliendo las cosas. Necesitamos trabajo y personalidad para revertir la situación".

Sobre el compromiso ante el Sámano, el técnico indicaba que "la ansiedad ha jugado en nuestra contra". Y es que el Numancia venía de la "dolorosa derrota" ante la Sarriana de la que parece que todavía no se ha recuperado. "Tenemos que levantarnos mañana y trabajar más que nunca. Somos los responsables y para salir de esta situación hay que estar tranquilos y detectar lo que no está pasando".

Segovia analizaba el rendimiento de los suyos ante el conjunto cántabro y afirmaba que "hemos estado atenazados. El Sámano ha estado mucho más suelto que nosotros". El andaluz valoraba los ocho puntos sumados en las seis primeras fechas ligueras y dejaba claro que "no es lo que esperábamos".

Respecto a las novedades en el once inicial se centraba en la titularidad de Miguel Ángel Abad en la portería. "Se estaban encajando muchos goles y se decidió cambiar de portero. Se ha dejado la portería a cero y tenemos que darle confianza al chaval". En relación a las otras variantes y al cambio de dibujo, Segovia señalaba que "hay que dar con el chip".

Lambea: "Hemos jugado sin miedos"

El entrenador del Sámano se marchaba satisfecho de Los Pajaritos con el punto conseguido, aunque también reconocía que su equipo había «demostrado que hemos podido ganar al Numancia». Y es que el colista fue en muchas fases del encuentro mejor que los soriano y dispuso de mejores ocasiones para marcar. Lambea se refería a cómo habían planteado el partido en Soria e indicaba que «hemos afrontado el partido sin miedos y nos sentimos cómodos. También sabíamos que el Numancia llegaba con la obligación de ganar por su última derrota fuera de casa».

El Sámano sigue colista del Grupo 1 de Segunda Federación y el punto en Los Pajaritos tiene que ser una inyección moral. «Estoy muy satisfecho con los jugadores porque estamos describiendo una trayectoria ascendente y lo que nos falta es poder refrendar este buen momento con alguna victoria», finalizaba Lambea.