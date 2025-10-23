Ángel tiene muy claro lo que quiere del Numancia: "Los equipos crecen de atrás hacia adelante"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez quiere que el C.D. Numancia siga mejorando en su rendimiento y en Luanco confía en dar un paso más para alcanzar lo que pretende en esta etapa en el banquillo de Los Pajaritos. El entrenador rojillo asegura que ante el Marino "la idea de juego no va a cambiar" y apela a la intensidad "para estar más cerca de ganar". Busca la primera victoria soriana a domicilio y durante la semana ha insistido en tener una mayor fiabilidad defensiva porque "los equipos siempre crecen desde atrás hacia adelante".

El técnico reconocía en su comparecencia de prensa que la victoria de la pasada jornada ante el Salamanca ha cambiado el rictus de la plantilla. "Ganar siempre alegra" y añadía que "cuando llegué es cierto que me encontré a la gente bastante fastidiada. Durante la la semana he visto a un equipo convencido de sus posibilidades. Las victorias hacen que los equipos cambien".

Un cambio y un crecimiento que tiene que tener continuidad este sábado desde las 17.00 horas en el campo del Marino de Luanco. "La idea de juego no va a cambiar, aunque habrá matices porque nos vamos a medir a un rival que viene jugando con defensa de cinco". Ángel sabe que le queda mucho trabajo por hacer en un Numancia del que considera que "le sigue faltando intensidad". Un apartado del juego que le gustó ante el Salamanca, pero del que pide más en un futuro a corto y medio plazo. Intensidad sin precipitación para ser capaces de "ganar duelos".

Declaraciones del míster que apuntan directamente a la actitud de los jugadores sobre el rectángulo de juego y que espera que lo realizando el pasado domingo no sea flor de un día. "El equipo claro que tiene calidad, pero necesita ese ADN de intensidad", señalaba el leonés. Ángel, que fue 'cocinero antes que fraile' en las filas numantinas, se refería al fútbol que ha dado resultados en Soria y comentaba que "el Numancia siempre se ha caracterizado por un juego rocoso, con mucho trabajo y difícil de ganar".

El Numancia quiere estrenar en Luanco su casillero de triunfos a domicilio en el que será el cuarto desplazamiento de la temporada. Hasta la fecha más sombras que luces como visitante, con dos derrotas en las dos últimas salidas a los feudos del Bergantiños y de la UD Sarriana. Dos partidos con cero puntos logrados y siete goles encajados. Sobre esta fragilidad defensiva Ángel indicaba que "defensivamente no se ha sido fiable y durante la semana hemos hecho mención sobre ello. Los equipos siempre crecen de atrás hacia adelante".

Otra asignatura pendiente que tiene este Numancia y que quiere corregir el preparador leonés es el apartado físico. "No sé cuánto nos falta para estar al nivel que quiero, pero sí sé que nos falta en la preparación física". En este sentido, el míster quiere una plantilla que piense exclusivamente en fútbol: "Somos un equipo profesional en una categoría que no lo es y debemos estar pensando al 100% en nuestro trabajo y en nuestra recuperación". Ángel se refería a algunos de los rivales del grupo que no cuentan con plantillas profesionales y en las que los futbolistas trabajan por la mañana y entrenan por la tarde.

Respecto a la visita a Miramar, el técnico comentaba que "es un campo complicado que lo conozco bastante y será un partido difícil". Ángel tiene claro que el Marino será un hueco duro de roer y resaltaba que "sólo ha recibido tres goles" en lo que va de Liga.

Para este compromiso no podrá contar con Cristian Delgado al ser expulsado el pasado domingo ante el Salamanca con roja directa. "Su baja no me trastoca", señalaba. Y es que Ángel confía en que el jugador que se incorpore al centro del campo tenga un buen rendimiento".