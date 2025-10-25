El Numancia sabe sufrir para lograr en Luanco la primera victoria del curso a domicilio (1-2)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia supo sufrir para lograr en Luanco la primera victoria de la temporada a domicilio y lo hizo con un doblete de Jony en el primer cuarto de hora de un partido que se les hizo largo a los rojillos. El Marino fue mejor que los sorianos en la segunda parte y sólo la inspiración del portero Joel salvó los muebles cuando a diez minutos para el final le negaba el gol a Fofana en un mano a mano. Ángel Rodríguez sigue de dulce desde que hace medio mes tomaba las riendas del banquillo.

El cambio obligado de Néstor Lucas por el sancionado Cristian Delgado fue la única novedad en el once de Ángel Rodríguez en su estreno a domicilio como entrenador rojillo. El resto de la alineación tuvo continuidad en relación a la que formaba de inicio la pasada jornada en la victoria ante el Salamanca. Joel en portería; con una defensa de cuatro en defensa con Alain García De Frutos, Danese y Bonilla; Moustapha, Buyla y el mencionado Néstor Lucas formaron el centro del campo; mientras que Héctor Peña, Juancho y Jony integraban la tripleta atacante.

La intensidad defensiva y la efectividad en ataque fueron las mejores armas del Numancia en una primera parte en la que los dos goles de Jony pusieron tierra de por medio ante un Marino de Luanco que se estiró en los últimos minutos antes del descanso y que incluso mereció recortar distancias en el marcador.

El partido se le puso pronto de cara a los numantinos ya que a los cinco minutos Jony abría el marcador. El delantero robaba el esférico para asociarse con Juancho, quien mandaba un balón en profundidad que no desaprovechaba el pichichi rojillo. El encuentro no podía arrancar mejor para un Numancia que a base de entrega y ganas minimizaba a un rival que sufría en la puesta en acción del choque.

El Numancia había tenído un inicio fulgurante y un centro de Héctor Peña por la derecha no iba a encontrar rematador. Antes de que se cumpliera el cuarto de hora Jony hacía el 0-2 con un disparo certero ante el que poco pudo hacer el meta local Denis. El comienzo soñado de partido para cualquier equipo y un Marino de Luanco que no existía en ataque y que en defensa tenía serios problemas.

Antes de que se cumpliera la media hora de juego Jony pudo hacer el tercero, pero su remate de cabeza a centro de Alain García desde la derecha se marchaba alto. A partir de ahí, el Marino se desperezó y el último cuarto de hora de esta primera parte tendría dominio local. Leiva y Marcos Bravo, que era una pesadilla para Bonilla en la banda, amenazaban a los sorianos, que obligados por el empuje de los asturianos daban un paso atrás.

El Numancia quería sacudirse el dominio momentáneo del rival y en un saque de esquina el árbitro anulaba el gol a De frutos por falta al portero. Eran los últimos compases de una primera parte en la que el Marino pedía un posible penalti sobre Marcos Bravo en una acción con Juancho de la que el colegiado no quiso saber nada. Sin tiempo para más se llegaba al intermedio y el Numancia lo tenía todo a sus favor para sumar la primera victoria del curso como visitante.

La segunda parte se le iba a hacer eterna al un Numancia que veía como en los primeros compases de la reanudación el Marino reducía distancias. Fue en una falta en la frontal un tanto escorada que aprovechaba Diego Díaz para hacer el 1-2. Ejecución magistral del luanquino con un golpeo ante el que no podía hacer nada Joel.

Se le complicaban las cosas a los visitantes, que poco a poco notaban la falta de gasolina en sus piernas. El Marino inclinaba completamente el campo hacia el portal de un Numancia que bastante hacía con defenderse. Fofana, delantero que había salido de refresco, tuvo el empate, pero su cabezazo salía demasiado centrado para que Joel atrapase sin problemas. El Numancia sufría más de la cuenta.

El partido era ya de claro color local y sólo la inspiración de Joel permitía a los de Ángel Rodríguez mantener la renta en el marcador. El meta asturiano del Numancia se convertía en héroe a diez minutos para el final en un mano a mano ante Fofaba del que salía airoso. Pudo ser la igualada de un choque en el que los numantinos acabaron pidiendo la hora. Pitido final y otros tres puntos en la etapa de Ángel Rodríguez como técnico. Primer triunfo a domicilio y primera vez que se encadenan dios victorias seguidas.