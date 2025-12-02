El Numancia-Mallorca de Copa del Rey, en directo en Heraldo-Diario de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El partido de Copa del Rey entre el CD Numancia y el RCD Mallorca se podrá seguir en directo a través de Heraldo-Diario de Soria a partir de las 19.00 horas. Una cita cargada de recuerdos futbolísticos pero también ilusionante de cara al futuro para dos equipos a los que la competición ha catapultado a algunos de sus momentos más recordados.

La Copa del Rey es de grato recuerdo para un CD Numancia que en la temporada 95-96 -hace justo 30 años- logró brillar desde las categorías más humildes del fútbol española eliminando a los entonces 'primeras' Sporting de Gijón, Racing de Santander y Real Sociedad, poniendo después en serios apuros al Barça de Cruyff. Además, la última ocasión en la que un equipo de Primera División visitó Los Pajaritos frente a los rojillos fue en el torneo del KO: el Real Madrid hace seris años. Más próxima es la visita del Atlético de Madrid, pero lo hizo ante la SD Almazán.

A ello se suma el regreso al municipal soriano de Jagoba Arrasate, el entrenador que más partidos ha dirigido al CD Numancia en el fútbol profesional y de grato recuerdo para los aficionados. Este martes es 'una noche de las de antes' para los seguidores numantinos y se podrá seguir en directo desde Heraldo-Diario de Soria.

También la Copa del Rey es de buen recuerdo para el RCD Mallorca. Ganó el torneo en 2003 y ha sido finalista en las ediciones de 1991, 1998 y 2024. Junto con la Supercopa lograda en 1998, está entre sus mayores logros deportivos.

Ambos conjuntos afrontan así un partido más importante de lo que pudiese parecer a priori. En el caso de los sorianos hay un objetivo claro en la liga, el ascenso a Primera Federación, y la Copa se podría ver desde fuera como algo 'no tan prioritario'. En el caso de los insulares están a un punto de la zona de descenso en Primera División y también tienen un fin claro en la Liga. No obstante es una competición icónica para ambos y a buen seguro lo darán todo este martes, desde las 19.00 horas. Para comprobarlo, en Heraldo-Diario de Soria se podrá seguir en directo.