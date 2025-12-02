Fútbol
El Numancia-Mallorca de Copa del Rey, en directo en Heraldo-Diario de Soria
Los sorianos reciben de nuevo a un equipo de Primera División seis años después en la competición que catapultó a ambos equipos
El partido de Copa del Rey entre el CD Numancia y el RCD Mallorca se podrá seguir en directo a través de Heraldo-Diario de Soria a partir de las 19.00 horas. Una cita cargada de recuerdos futbolísticos pero también ilusionante de cara al futuro para dos equipos a los que la competición ha catapultado a algunos de sus momentos más recordados.
CD Numancia
El Numancia busca dar la ‘campanada’ en Copa del Rey a costa del Mallorca
Raúl Alonso
La Copa del Rey es de grato recuerdo para un CD Numancia que en la temporada 95-96 -hace justo 30 años- logró brillar desde las categorías más humildes del fútbol española eliminando a los entonces 'primeras' Sporting de Gijón, Racing de Santander y Real Sociedad, poniendo después en serios apuros al Barça de Cruyff. Además, la última ocasión en la que un equipo de Primera División visitó Los Pajaritos frente a los rojillos fue en el torneo del KO: el Real Madrid hace seris años. Más próxima es la visita del Atlético de Madrid, pero lo hizo ante la SD Almazán.
CD Numancia
Jagoba Arrasate, el entrenador que dejó huella en el Numancia y en Soria
Félix Tello
A ello se suma el regreso al municipal soriano de Jagoba Arrasate, el entrenador que más partidos ha dirigido al CD Numancia en el fútbol profesional y de grato recuerdo para los aficionados. Este martes es 'una noche de las de antes' para los seguidores numantinos y se podrá seguir en directo desde Heraldo-Diario de Soria.
También la Copa del Rey es de buen recuerdo para el RCD Mallorca. Ganó el torneo en 2003 y ha sido finalista en las ediciones de 1991, 1998 y 2024. Junto con la Supercopa lograda en 1998, está entre sus mayores logros deportivos.
Ambos conjuntos afrontan así un partido más importante de lo que pudiese parecer a priori. En el caso de los sorianos hay un objetivo claro en la liga, el ascenso a Primera Federación, y la Copa se podría ver desde fuera como algo 'no tan prioritario'. En el caso de los insulares están a un punto de la zona de descenso en Primera División y también tienen un fin claro en la Liga. No obstante es una competición icónica para ambos y a buen seguro lo darán todo este martes, desde las 19.00 horas. Para comprobarlo, en Heraldo-Diario de Soria se podrá seguir en directo.