La baja de Néstor obliga a cambiar el once del Numancia en Ourense

El C.D. Numancia no podrá repetir el once que ganó con solvencia al Langreo y en Ourense se verá obligado a modificar el centro del campo debido a la sanción que tendrá que cumplir Néstor Lucas al ver el pasado sábado la quinta tarjeta amarilla. Se abre el abanico de posibilidades en la titularidad de los rojillo como por ejemplo el regreso a los terrenos de juego de Jannick Buyla tras superar su lesión o la apuesta por la defensa de cinco que tan buen resultado dio en la Copa del Rey.

Jannick Buyla ya estuvo en la citación del pasado martes como motivo del encuentro de la Copa del Rey ante el Mallorca dejando atrás la lesión que sufría hace un mes ante el Valladolid Promesas. Si el guineano está al cien por cien tendría muchas opciones de regresar al once para tomar el relevo de Néstor en el centro del campo numantino.

Un trío de centrocampistas con Moustapha y Cristian Delgado en lo que fue la apuesta de Ángel Rodríguez hasta la lesión de Buyla, contratiempo que le han mantenido en el dique seco ante Real Ávila, Coruxo, Burgos Promesas y Langreo.

La apuesta de los tres centrales le salió muy bien al Numancia ante el Mallorca en la eliminatoria copera y tampoco sería descabellado que Ángel Rodríguez diese continuidad a este sistema de juego. En la Liga también han jugado los rojillos con este dibujo, concretamente en el desplazamiento al Adolfo Suárez para medirse al Real Ávila.

Para aquel compromiso en la ciudad amurallada eran bajas Moustapha y Buyla, el primero por sanción y el segundo por lesión. Dos ausencias importantes en la medular que llevaron al míster a la opción de los tres centrales como De Frutos, Danese y Olivera.

La baja del sancionado Néstor y la posibilidad de que Buyla no esté al cien por cien tras salir de lesión podría llevar a Ángel Rodríguez a la apuesta por la línea de cinco en defensa para visitar este domingo a un Ourense enrachado.