Jony está a sólo tres goles de mejorar sus cifras anotadoras de la temporada pasada

Jony fue el gran protagonista en la victoria del C.D. Numancia en Ourense al marcar dos de los tres goles de los rojillos, el segundo de ellos desde el centro del campo. El delantero numantino alcanza la cifra once tantos en la presente temporada -nueve en la competición liguera y dos en la Copa del Rey en los partidos ante el Arenas de Getxo y el Mallorca-. Estos números hacen que el riojano se quede a sólo tres goles de mejorar sus estadísticas de la temporada pasada cuando anotaba 13 dianas, once en la fase regular de la Liga y dos en el play off de ascenso a Primera Federación.

Jony es el cuarto máximo goleador de los cinco grupos de Segunda Federación con los nueve tantos que lleva anotados en Liga. Los máximos goleadores de la categoría son Marru y Jaume Tovar con once tantos, respectivamente. Marru es el delantero centro del Bergantiños y Jaume Tovar es el ariete del Atlético Baleares. Con nueve goles, los mismos que suma Jony, aparece Bill Nsongo, atacante del Deportivo Fabril que el sábado estará sobre el césped de Los Pajaritos. Un duelo entre sorianos y coruñeses que tendrá el aliciente de ver en directo cara a cara a dos de los mejores artilleros de esta Segunda Federación. Numancia, Oviedo Vetusta y Fabril son las tres escuadras más goleadoras del Grupo 1 con 23 tantos.