El Numancia suspende en la primera vuelta: a siete puntos del liderato y fuera de la promoción de ascenso

Suspenso rotundo del C.D. Numancia al fin de una primera vuelta a la que ha llegado a una distancia de siete puntos del liderato que ocupa el Deportivo Fabril y fuera de la promoción de ascenso. Los rojillos son séptimos con 27 puntos en 17 jornadas y tendrán que mejorar notablemente su rendimiento en la segunda parte de la temporada si quieren alcanzar su objetivo inicial de subir de manera directa.

Un Numancia que ofrece muchas dudas y que incluso ha tirado por tierra su condición de equipo sólido como local. El fortín de Los Pajaritos se ha venido abajo con tres derrotas en los últimos cuatro encuentros en Soria. Se perdía ante el Coruxo por 1-2, se ganaba al Langreo por 3-1 y dos varapalos seguidos frente a Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta. El mismo número de derrotas en casa que a domicilio para acumular un total de seis.

El C.D. Numancia llega al ecuador de la Liga con la irregularidad como principal hándicap en una primera vuelta de la temporada repleta de altibajos. Los despistes defensivos han costado demasiados puntos para un equipo que es el segundo más goleado de los que están en la zona alta de la clasificación.

Una primera parte de la Liga que ha tenido en el cambio de entrenador uno de sus puntos álgidos. A mediados de octubre el Numancia cesaba a Abel Segovia y elegía a Ángel Rodríguez como el capitán del barco. Con el nuevo técnico que enderezaba el rumbo, aunque algunos de los 'vicios' del pasado siguen apareciendo en el juego de un conjunto numantino que tiene como primer objetivo el conseguir el ascenso directo desde la primera posición.

El curso no arrancaba como se esperaba ya que el Numancia no pasada del empate a uno en el campo del modesto Lealtad de Villaviciosa. Un punto que era insuficiente para las expectativas puestas en un equipo que bien es cierto que no ofreció buenas sensaciones en pretemporada.

El Numancia sacaba adelante su primer encuentro en Los Pajaritos ante el Rayo Cantabria, aunque lo hacía con poco brillo. Un 2-1 que no despejaba las dudas que se iba a acrecentar en la tercera jornada de competición con la derrota por 3-1 en el campo del Bergantiños. Primera derrota de la temporada que se olvidaría al fin de semana siguiente al vencer en Soria por la mínima a la Gimnástica Segoviana.

El 4-2 encajado en el campo de la SD Sarriana, un recién ascendido de Tercera Federación, dejó muy 'tocado' a Abel Segovia en el banquillo rojillo. Sólo una semana después era destituido el entrenador sevillano tras no pasar del empate a cero en Los Pajaritos ante otro recién ascendido como el Sámano.

Era la sexta jornada de Liga y Segovia dejaba al Numancia con ocho puntos en seis partidos y desde la novena posición estaba a nada menos que diez del ascenso directo. Los rojillos acreditaban unos números de dos victorias, dos derrotas y dos empates para estar incluso fuera de las posiciones de play off de ascenso, a tres puntos de la quinta plaza que ocupaba la Gimnástica Segoviana. Los sorianos recibían nueve goles y sólo marcaban siete.

El Numancia necesitaba buenos resultados y con Ángel Rodríguez llegaban las victorias, tres de una tacada ante Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas. Regresaba la ilusión a Los Pajaritos. En la Copa del Rey también se ganaba al Arenas de Getxo y todo eran buenas noticias en un equipo que apostaba por un juego más directo e intenso en relación con el primer mes de competición.

Con Ángel Rodríguez como director de orquesta, el Numancia ha ganado seis encuentros de los once jugados y las sensaciones eran positivas hasta el último mes de competición en el que Fabril, Astorga y Oviedo Vetusta han destapado todas las vergüenzas.

Tal vez el principal talón de Aquiles de este Numancia siga siendo su fiabilidad defensiva. En la mente de los aficionados están los errores de bulto frente al Coruxo, Deportivo Fabril, Astorga y los del pasado domingo ante el Oviedo Vetusta.

Como local, el Numancia ha jugado nueve partidos con un balance de cinco victorias, un empate y tres derrotas para acumular 16 puntos. Ha marcado quince goles y ha encajado diez. Gimnástica Segoviana, Bergantiños y Salamanca suman más puntos que los sorianos ante sus respectivas aficiones. Como visitante, el Numancia ha disputado ocho compromisos sumando 11 puntos, con tres triunfos, dos empates y tres derrotas. A domicilio ha marcado diez goles y ha encajado otros tantos. Hasta seis equipos han logrado más puntuación en sus desplazamientos.

Enero sigue empinado

La segunda fase de la Liga la arrancarán los numantinos en el campo del Rayo Cantabria, un conjunto que lucha por la permanencia en Segunda Federación. Después llegarán dos platos fuertes para finalizar enero con la visita a Soria del Bergantiños, rival que ya tumbó a los sorianos en el mes de septiembre. Enero se cerrará en La Albuera de Segovia ante un Segoviana que es otro de los rivales directos de los numantinos en la pelea por la primera posición.