Ángel Rodríguez reconoce la situación incómoda en el Numancia, pero asegura que "estamos a tiempo de todo"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Las aguas no bajan calmadas en el C.D. Numancia debido a los últimos resultados y Ángel Rodríguez es consciente de que "la situación no es cómoda", aunque el entrenador sigue apostando por el ascenso directo a Primera Federación. "Estamos a tiempo de todo". Insiste en el trabajo para enderezar el rumbo del equipo y respecto al mercado de fichajes de invierno asegura que "tengo claro lo que necesita el equipo".

El Numancia está a siete puntos del liderato y fuera de la zona de play off cuando este fin de semana arranca la segunda vuelta de la competición. Una situación que no entraba dentro de los cálculos de la entidad, pero que se confía en revertir. "Estamos a tiempo de todo", afirmaba Ángel cuando se le cuestionaba si el objetivo de subir directamente todavía es posible. Eso sí, el barcelonés pedía "paciencia" a la afición, aunque entendía la preocupación que pueda haber en la grada de Los Pajaritos.

El técnico no ponía 'paños calientes' al bajo rendimiento del Numancia en las tres últimas jornadas ante Deportivo Fabril, Atlético Astorga y Oviedo Vetusta. Ángel ya avisaba hace unas fechas de los problemas del equipo e insistía en las carencias al señalar que "la piedra es más grande de los que pensábamos. Con los nombres de los jugadores y del equipo no vale en esta categoría".

Para comenzar a enderezar el rumbo el primer paso es ganar este domingo a un Rayo Cantabria que encadena nada menos que cinco empates seguidos. "Es un rival con jugadores de mucha calidad en ataque y que, además, son muy verticales". Izan, que marcó un golazo en la primera vuelta en Los Pajaritos, y Baldrich fueron los futbolistas que destacaba el preparador rojillo.

Ángel Rodríguez también hacía referencia al mercado invernal de fichajes que ya está abierto desde el pasado 2 de enero. "Tengo claro lo que me gustaría tener y lo que necesita el equipo, pero no voy a decir las posiciones no las carencias que tenemos". No daba pistas, aunque aseguraba que "la dirección deportiva se está dejando el alma. No hay que tener prisa. No hay que firmar por firmar".

Los jugadores que pueden llegar y los que pueden salir. Y es que hay que recordar que el Numancia no tiene fichas seniors disponibles y si llega algún refuerzo de más de 23 años se tendría que hacer hueco con la marcha de futbolistas que están en la nómina rojilla. "Si hay jugadores que piden salir lo mejor es dejarles ir", indicaba el míster.

Sobre los ecuatorianos Quiñónez y Peralta, que desde hace varias semanas están entrenando con el primer equipo, Ángel informaba que tras las vacaciones de Navidad llegarán el lunes a Soria y que estarán disponibles para la jornada decimoctava con motivo de la visita del Bergantiños a Los Pajaritos.

De cara al choque de este domingo desde las 12.30 horas en Astillero ante el Rayo Cantabria seguirá siendo baja Hugo Matos por sus dolencias en el tobillo. Ian Olivera, por contra, sí que estará disponible para este fin de semana tras causar baja ante el Oviedo Vetusta por enfermedad.