El Numancia se sigue alejando del ascenso directo tras un pobre empate ante el Rayo Cantabria (0-0)

El C.D. Numancia se sigue alejando del ascenso directo al no pasar de un pobre empate a cero ante el Rayo Cantabria en el inicio de la segunda vuelta en un partido disputado en La Planchada de Astillero.

Tras una primera parte decepcionante, el equipo soriano mejoró algo en la segunda, en la que Juancho estrelló un balón en la madera. Una acción que pudo dar los tres puntos, aunque el Numancia también pudo perder de no ser por Miguel Ángel ya que el portero salvaba los muebles con un paradón a disparo de Fuentes en la recta final del choque.

Miguel Ángel Abad en la portería fue la principal novedad en el once de un Numancia al que también regresaban Alain García en el lateral derecho, Olivera en el eje de la defensa y Néstor Lucas en el centro del campo. Otra variante respecto a la pasada jornada fue el cambio de dibujo apostando por el habitual 4-3-3. Ángel Rodríguez se olvidaba del sistema utilizado ante el Oviedo Vestusta que no le dio resultado.

El Numancia no dio señas de recuperación en una primera parte en la que no disparó entre los tres palos y en la que, especialmente en la primera media hora, estuvo a merced del Rayo Cantabria. Al equipo de Ángel Rodríguez le faltó de todo en Astillero y lo mejor para sus intereses fue que al intermedio se llegará con empate a cero.

Sin disparar a puerta es imposible marcar y el Numancia se mostró como un equipo incapaz en materia ofensiva a lo largo de los primeros 45 minutos. El portero del Rayo Cantabria fue un espectador de lujo ante la falta de profundidad y de ideas de los rojillos. En defensa tampoco se sufrió en exceso, aunque bien es cierto que fue el filial santanderino el que hizo más méritos para haber inaugurado el marcador.

La mejor ocasión del Rayo Cantabria la tuvo Adrián tras un rechace al enganchar una volea que se iba fuera por poco después de tocar el balón en Néstor. No se había cumplido la media hora de juego y con anterioridad Fuentes primero y Franco después habían llevado cierto peligro hacia el marco de Miguel Ángel. El Numancia despertaba de su letargo en el último cuarto de hora de la primera mitad, aunque ello no le daba para inquietar el arco de un conjunto local que había tenido más posesión de balón que los sorianos. Mucho margen de mejora para una segunda parte en la que el Numancia necesitaba dar un paso al frente si quería sumar los tres puntos en Astillero.

El Numancia se lanzó a por el partido en la reanudación y en los primeros minutos de la segunda parte hizo méritos para marcar. Dos acciones de Álex Gil y Alain por la banda derecha llevaron peligro hacia el marcó santanderino, aunque la mejor oportunidad fue un disparo de Juancho que se topó con la madera.

Era el momento de un Numancia al que sólo le duró la inspiración durante ese primer cuarto de hora de la segunda parte. Después más de lo mismo, es decir, un equipo sin ideas y que no dio la sensación de poder ganar. Los cambios no aportaron nada y de no ser por la manopla de Miguel Ángel Abad hubiera llegado la cuarta derrota seguida. La reacción no llegó en Astillero y el liderato y el ascenso directo empiezan a ser una quimera.