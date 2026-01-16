El CD Numancia confirma la salida del portero Joel Jiménez tras el fichaje de Iván Martínez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El portero Joel Jiménez ya no forma parte del CD Numancia. Así lo ha anunciado el club a través de sus redes sociales en una escueta publicación. Una relación breve, dado que el fichaje del guardameta procedente de las filas del Talavera se anunciaba el 7 de julio de 2025 y apenas seis meses después abandona la disciplina rojilla.

El propio club señala que "Joel Jiménez y el C. D. Numancia separan sus caminos El guardameta del primer equipo Joel Jiménez causa baja tras llegar a un acuerdo con el club".

En su publicación en X (antes Twitter) se asevera que "desde el Numancia queremos agradecer a Joel su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la disciplina numantina, deseándole los mejores éxitos en su futuro, tanto a nivel deportivo como personal".

La salida de Joel Jiménez estaba sobre la mesa desde el momento en el que el CD Numancia anunció la llegada de un nuevo portero, Iván Martínez. Así, en estos momentos la meta numantina queda cubierta por el reciente fichaje y el soriano Miguel Ángel Abad.

Es la tercera baja en el mercado de invierno tras anunciarse las salidas del defensa Danese y del delantero Berto.