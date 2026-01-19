La Segoviana envía 200 entradas al Numancia

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia volverá a estar arropado por su hinchada en un desplazamiento. La cercanía con Segovia, y la importancia del partido ante un rival que marcha tercero en la clasificación, con cuatro puntos más en el casillero que los sorianos, llevará a un buen número de aficionados a estar presentes el próximo domingo en las gradas de La Albuera. La Gimnástica Segoviana ha puesto a disposición del club numantino 200 entradas al precio de 15 euros (adultos) y 10 euros (menores de 18 años), que ya se pueden retirar en las oficinas de la Avenida Mariano Vicén hasta el viernes.

La peña Frente Rojillo organiza viaje en autobús. Las inscripciones se pueden formalizar en las oficinas de Viajes Ecocolor. El precio es de 25 euros para socios de la peña y 35 euros los no socios. Incluye traslado de ida y vuelta en el día.

En lo deportivo, Juancho se somete hoy a una resonancia para conocer el alcance exacto de los problemas musculares en los isquiotibiales que le impidieron jugar en la última jornada. En el lado positivo, el técnico recupera a Fermín, tras cumplir sanción.